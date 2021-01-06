مثقفون: استمرار العزلة مرتبط بمصالح القوى الرأسمالية في الشرق الأوسط

بمؤامرة دولية، أسرت قوى دولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وإسرائيل وروسيا ودول إفريقية القائد عبد الله أوجلان في الـ 15 من شباط عام 1999، وسلّمته إلى تركيا لتفرض عليه عزلة مشددة وتمنع المحامين وأسرته اللقاء به.

وعلى الرغم من التقارير الدولية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب بخصوص الشروط المنافية للقوانين الدولية التي تفرضها تركيا في معتقل إمرالي، إلا أن الدولة التركية تواصل العزلة بمباركة دولية.

'العزلة تُفرض بهدف إدامة النفوذ الاستعماري في الشرق الأوسط'

وأيد الإداري في مكتب اتحاد المثقفين في ناحية الدرباسية أحمد سليمان ما ذهب إليه القائد عبد الله أوجلان عندما أُسر في عام 1999، وقال:" الحرب العالمية الثالثة سوف تبدأ باعتقالي".

وأوضح سليمان أن الهدف من أسر القائد وفرض العزلة عليه هو "تصعيد الأزمات وتشكيل مناطق نفوذ للدول الاستعمارية في الشرق الأوسط بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية".

ولفت سليمان إلى الدور البارز للقوى الدولية في أسر القائد وفرض العزلة عليه":" الحرب العالمية الثالثة بدأت بمرحلة ظهور فلسفة وفكر الأمة الديمقراطية، وتناقضها مع مصالح الدول الرأسمالية، لذلك كانت ولا تزال الدول الرأسمالية لها دور بارز في المؤامرة التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان وتشديد العزلة عليه".

واستكمل الإداري في مكتب اتحاد المثقفين في ناحية الدرباسية: "هدف تركيا والدول الرأسمالية المساندة لها من تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان هو طمس أفكار القائد ومنع انتشارها على نطاق أوسع في الشرق الأوسط والعالم، كونها تشكل الحل الأنسب لحل مشكلات الشرق الأوسط ".

وأشار سليمان إلى وجود غايات داخلية تتعلق بصراع السلطة في تركيا:" تركيا تحاول بشتى الوسائل تضييق الخناق ومنع إظهار الحقيقة فيما يتعلق بما يجرى في الداخل التركي من خلال اعتقال السياسيين والصحفيين، ومن ثم تصدير هذه الأزمات إلى الخارج عبر التدخل في شؤون الداخلية لبلدان الجوار".

وشدد سليمان على ضرورة تنفيذ توجيهات القائد بتحقيق الوحدة الوطنية الكردية، وأكد أن:" الكرد بحاجة إلى الوحدة الكردية أكثر من أي وقت مضى".

ودعا سليمان كافة المثقفين والسياسيين والأحرار إلى اتخاذ موقف صارم لرفع العزلة.

وأشار عضو اتحاد المثقفين في ناحية الدرباسية والكاتب أكرم درويش، إلى أن استمرار العزلة ستقابل بفعاليات مناهضة بشكل مستمر.

واتفق درويش مع سليمان فيما يتعلق بمصالح القوى الرأسمالية بمواصلة العزلة على القائد عبد الله أوجلان: "بعد قراءتنا لفلسفة القائد عبد الله أوجلان وإيماننا بفكره وفلسفته رأينا أن كل الدول الرأسمالية التي تتعارض مصالحها مع فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان متآمرة وتصر على تشديد العزلة، كون وجود وديمومة الرأسماليين في الشرق الأوسط مرتبط عن كثب بالعزلة".

(م)

ANHA