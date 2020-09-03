مثقفون: التصدي للعملاء والخلايا واجب وطني وأخلاقي

تمكنت القوى الأمنية في الفترة الماضية من إلقاء القبض على أشخاص يعملون كعملاء في مناطق شمال وشرق سوريا، وخلال اعترافاتهم أكد قسم منهم أن الدولة التركية جندتهم للقيام بأعمال تخريبية، وقسم آخر مرتبط بالحكومة السورية حاولوا خلق الفتنة بين مكونات شمال وشرق سوريا.

مثقفون من ناحية تربه سبيه أكدوا أن هذه الأفعال لا تليق بالمجتمع، وبيّنوا أنها استمرار للهجمات "الإرهابية" التي قام بها مرتزقة داعش وجبهة النصرة، وطالبوا المجتمع بالتصدي لهم والتعاون مع الجهات المختصة لفضحهم.

نصار علي عضو اتحاد المثقفين في ناحية تربه سبيه أوضح أنّ الدولة التركية ومنذ بداية ثورة 19 تموز دعمت الجماعات "الإرهابية" التي هاجمت مناطق شمال وشرق سوريا، وبعد دحر مرتزقة داعش جغرافيًّا على يد قوات سوريا الديمقراطية قامت بزرع الخلايا النائمة، وجندت عملاء من أجل تخريب المنطقة، وقال: "النظام السوري أيضًا يتبع السياسة نفسها الآن في مناطق دير الزور لخلق الفتنة".

نصار علي نوه إلى أن مكونات المنطقة اتحدت ضد مرتزقة داعش، وقدمت آلاف الضحايا، واليوم مطالبون بالوحدة ضد الخلايا النائمة والعملاء الذين يحاولون تدمير المنطقة وخلق الفتنة، وقال: "التصدي لهم واجب أخلاقي وواجب وطني في مجتمعنا".

وأشارت المعلمة غالية سليمان تمو إلى أن عداء الدولة التركية والدول الإقليمية للقضية الكردية يدفعها إلى القيام بالأعمال اللاأخلاقية والتي لا تمثل مجتمعات المنطقة، كتجنيد العملاء وتشكيل الخلايا النائمة للقيام بعمليات القتل والتفجيرات، وقالت: "الهدف هو استهداف الإنجازات العظيمة التي حققتها مكونات شمال وشرق سوريا من كرد وعرب وسريان خلال الأعوام الماضية".

غالية تمو أكدت أن هذه الأفعال بعيدة كل البعد عن أخلاق المجتمع، وطالبت الادارة الذاتية الديمقراطية بإنزال أشد العقوبات بحق أي شخص تثبت خيانته وعمالته، كما طالبت مكونات المنطقة بالتصدي بكافة الطرق والسبل لهذه الأعمال التي لا تليق بالمجتمع.

(أ ب)

ANHA