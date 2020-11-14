مثقفون: الديمقراطي الكردستاني يخدم أردوغان

في خطوة لا يستفيد منها غير الاحتلال التركي، وعلى عكس المتوقع، وجّه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني في خطاب اتهامات لمنظومة المجتمع الكردستاني، وزعم بأنها قوة غير شرعية ستسبب حدوث اقتتال كردي- كردي، دون التطرق إلى الحوار والمصالحات.

ويرسل الحزب الديمقراطي الكردستاني، منذ الـ24 تشرين الأول، مسلحين من قوات "غولان" وما يسمى بيشمركة روج مع الأسلحة الثقيلة إلى قرى بلدة دينارتي في قضاء آكري / عقرا المحيط بمنطقة غاري التي توجد فيها قوات الكريلا والتي تُستهدف يومياً من قبل جيش الاحتلال التركي.

قوات الديمقراطي تستخدم بيشمركة روج في كافة مخططاتها التي تستهدف منظومة المجتمع الديمقراطي، كما تستخدم تركيا المرتزقة في هجماتها على أية منطقة، وهذا يدل على مدى التنسيق بين حكومة الإقليم والاحتلال التركي لمحاربة قوات الكريلا.

عضو أكاديمية المجتمع الديمقراطي في ناحية الدرباسية بإقليم الجزيرة، عبد الوهاب خلف، يقول "منذ بداية تأسيس حركة حرية كردستان وهي تعمل من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الكردي في أجزائه الأربعة، وتعمل من أجل وحدة البيت الكردي".

ويشير خلف قائلاً "نحن نعلم أن تصريح البرزاني جاء بعد الاجتماع الذي جرى بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والعدالة والتنمية، وتصريحات الحزب الديمقراطي الكردستاني تخدم أردوغان وحزبه لأن الاقتتال الكردي- الكردي سيجلب الكثير من الويلات".

وأضاف خلف "أرض باشور كردستان مليئة بالنقاط التركية، فهل هذه النقاط لا تشكل خطراً على الشعب الكردي؟ نحن نعلم جيداً أن تركيا هي أكبر عدو للشعب الكردي لأننا نرى عبر التاريخ ما ارتكبت من مجازر".

وشدد خلف على أنهم لن يقبلوا تصريحات البرزاني "لأن الوقت هو وقت توحيد الصف الكردي، وتحرير جميع أراضي كردستان المحتلة، وليس وقت تحريض، وبهذا نفهم أن تصريحات البرزاني تحريض على القتال".

وبدوره نوّه الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في ناحية الدرباسية الكاتب، أحمد سليمان، بالقول "آخر تصريحات البرزاني لا تجلب الفائدة للشعب الكردي، بل تقضي على جميع مكتسباته التي تحققت بدماء آلاف الشهداء".

وأضاف "هذه التصريحات تدعو إلى الاقتتال الكردي، ولا نتمنى ذلك، وعلى الشعب الكردي الخروج إلى الساحات والمظاهرات قبل ارتكاب خطأ كهذا".

وطالب سليمان في ختام حديثه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البرزاني، أن يراجع نفسه جيداً ويعمل على إيقاف التحريض للحرب.

(هـ ن)

ANHA