مثقفون: على المثقفين الوقوف إلى جانب المقاتلين الذين يدافعون عن الشعب الكردي

شدد أعضاء اتحاد كتاب كرد-سوريا على ضرورة فضح الهجمات والسياسات التركية بحق الشعب الكردي، وأكدوا أنه على المثقفين دعم المقاومة التي يبديها الشعب الكردي في وجه الهجمات التركية الهادفة إلى إبادة الشعب الكردي في كل من باشور كردستان وشمال وشرق سوريا وباكور كردستان.

رضوان محمد عضو اتحاد كتاب كرد- سوريا أوضح أن أردوغان يبنى سياساته على عداء الكرد، ويقول: "الكردي الجيد هو الكردي الميت"، وقال: "يشن هجمات على الكرد أينما وجودوا، يهاجم أي مكتسب يحققه الشعب الكردي حتى ولو كان في إفريقيا".

ونوه رضوان: "الآن، تشن تركيا هجمات على كافة مكتسبات الكرد في باشور كردستان، وفي روج آفا، وتحاول طمس الكرد في باكور كردستان وتجريدهم من كامل حقوقهم".

رضوان بيّن أن على الشعب الكردي يجب أن يكون مدركًا للسياسة التي تمارسها تركيا بحق الكرد، وقال: "هذه سياسة تهدف إلى إبادة الكرد وعلى الكرد الدفاع عن أنفسهم وتصعيد المقاومة في وجه الهجمات التركية".

وبدوره شدد عضو اتحاد كتاب كرد- سوريا فواز أوسي على دور المثقفين في هذه المرحلة، وقال: "على المثقفين دعم المقاومة التي يبديها الشعب في وجه الهجمات التركية وفضح سياستها العدائية بحق الكرد أمام الراي العام العالمي".

وأكد أوسي أنه على كافة المثقفين الوقوف إلى جانب المقاتلين الذين يدافعون عن الشعب الكردي، وضرورة وضع كل مثقف قلمه في خدمة قضية شعبه، وتوثيق الهجمات والانتهاكات التركية وفضحه للرأي العام العالمي، وقال: "واجب على كل مثقف القيام بالدور الملقى على عاتقه الآن".

(س آ/أ ب)

ANHA