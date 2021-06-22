مثقفون: على الحزب الديمقراطي مراجعة مواقفه وعلى الأحزاب السياسية العمل من أجل مصالح الشعب

في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال التركي هجماته ضد مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان بهدف إبادة الشعب الكردي واحتلال أراضي كردستان، أقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني بتاريخ الـ 10 من شهر حزيران الجاري على اختطاف ممثلي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وحزب الاتحاد الديمقراطي في جنوب كردستان، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن.

عضو اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة دهام آمو تحدث حول الموضوع وعبّر عن أسفه من مواقف الحزب الديمقراطي وإقدامه على اختطاف أبناء روج آفا بسبب تمثيلهم لحزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية، وقال حول الموضوع: "كنا نعقد الآمال على جنوب كردستان بأن يكون في يوم من الأيام سندًا ودعمًا للشعب الكردي، وليس أن يقوم باختطاف الكرد".

ونوّه آمو إلى أن هذا التصرف الذي أقدم عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني، جاء في مرحلة تاريخية حاسمة، حيث يشن جيش الاحتلال التركي هجمات على مناطق الدفاع المشروع ويسعى بكل الوسائل إلى احتلال أراضي جنوب كردستان، وأضاف أيضًا "مقاتلو الكريلا يدافعون عن أرضهم، ولكن مع الأسف فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يؤجج الفتنة بين الشعب الكردي. تبعية وتعاون الحزب الديمقراطي مع الدولة التركية يشكل عائقًا كبيرًا أم تحقيق الوحدة الوطنية الكردية".

آمو عبّر عن أمله بأن يسحب الحزب الديمقراطي الكردستاني يده من يد الدولة التركية، وأن يطالب بخروج قوات الاحتلال التركي من أراضي جنوب كردستان، وتابع حديثه حول الموضوع قائلًا: "نأمل أن يتم الإفراج عن ممثلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي المعتقلين. لأنهم لم يقوموا بأي شيء يضر حكومة جنوب كردستان. على الحزب الديمقراطي تقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني من أجل إخراج الاحتلال التركي من أراضي كردستان".

'الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا امتنع عن الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع'

وفي سياق الموضوع أيضًا، زار مراسل وكالتنا مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا في مدينة قامشلو، لمعرفة رأيهم في موضوع اختطاف ممثلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي في جنوب كردستان، إلا أن ممثلي الحزب امتنعوا عن الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع.

أما عضوة اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة ليلى إبراهيم فقالت "إن إقدام الحزب الديمقراطي الكردستاني على اختطاف ممثلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي في باشور أمر مؤسف، وأضافت: "إن هذا التصرف يثير التساؤل والشكوك، إن على الحزب الديمقراطي الكردستاني والسيد مسعود براني مراجعة مواقفهم التي تدعم الأعداء وتعادي الشعب الكردي".

وحول امتناع بعض الأحزاب السياسية عن الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع قالت ليلى إبراهيم: "يجب على الأحزاب السياسية ألا تتصرف وفق مصالحها الحزبية فقط، بل يجب العمل من أجل مصلحة شعبها".

(ك)

ANHA