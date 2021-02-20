مثقفون ينتقدون الأطراف التي تعيق توحيد الصف الكردي

وشدد مثقفو روج آفا على ضرورة ترك القوى والأطراف الكردية مصالحهم الشخصية والحزبية جانبًا، والعمل من أجل مصلحة الشعب الكردي الذي يتعرض لحملات إبادة بشكل مستمر.

الكاتب منهل خلف، الإداري في اتحاد المثقفين في ناحية تربه سبيه، أوضح: "أعداء الشعب الكردي يحاولون تعميق الخلافات فيما بين الأطراف الكردية، وعلى رأسهم تركيا التي تشن هجمات، على مناطق شمال وشرق سوريا".

وأشار منهل خلف إلى أهمية وحدة الصف الكردي وقال: "وحدة الصف الكردي من أسمى مطالب الشعب الكردي، والطريق إليها يبدأ من خلال ترك المصالح الحزبية الضيقة جانبًا والعمل من أجل مصلحة الكرد، واليوم هناك فرصة تاريخية وعلى الأحزاب الكردية اغتنامها".

'ننتقد أي طرف يعرقل وحدة الصف الكردي'

وأوضح خلف: "إننا مثقفو روج آفا ننتقد الأطراف التي تحاول إعاقة توحيد الصف الكردي، لأن الوحدة الوطنية مطلب جماهيري في هذه المرحلة الحساسة".

وبدروه أكد المثقف محمد أمين أوسو أنه على كافة القوى والأطراف الكردية العمل من أجل حماية مكتسبات الشعب الكردي، وقال: "تركيا تحاول بشتى السبل والطرق خلق فتنة بين القوى الكردية، وإفشال أي مشروع من أجل توحيد الصف".

وطالب محمد أمين أوسو كافة الأحزاب الكردية بترك الخلافات الحزبية والعمل على توحيد الصف الكردي والقضية الكردية.

(م ح)

ANHA