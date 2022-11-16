مثقفون وسياسيون يدعون شعوب كردستان والعالم لتصعيد حراكهم ضد الهجمات الكيماوية

تصاعدت هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)، مستخدمةً الأسلحة الكيماوية والغازات السامة، في ظل صمت دولي.

وتتوالى ردود الفعل الغاضبة لدى الأوساط الشعبية، حيال استخدام دولة الاحتلال التركية الأسلحة المحظورة دولياً في هجماتها على مقاتلي ومقاتلات الكريلا، واعتقال الصحفيين والسياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

في هذا السياق، أشار عضو اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة – فرع الحسكة، عزيز سليمان، إلى أن "دولة الاحتلال التركي تحسم أمورها بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات، حيال استخدامها للأسلحة المحرمة دولياً على قوات الدفاع الشعبي في جنوب كردستان ".

نوه سليمان إلى أن حزب العدالة والتنمية، يعتقل الصحفيين والسياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان وكل من يقوم بفضح جرائمه، وذلك أمام مرأى العالم وسط صمت من القوى الدولية، مؤكداً أن هدف دولة الاحتلال التركية هو "كسر المقاومة التي يسطرها مقاتلو ومقاتلات الكريلا خلال تصديهم لهجمات الاحتلال".

انتقد سليمان، في نهاية حديثه، صمت منظمات حقوق الإنسان والمعنية بحظر استخدام الأسلحة الكيماوية حيال جرائم دولة الاحتلال التركي واستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً ضد مقاتلي الكريلا.

من جانبه، أشار عضو اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة – فرع الحسكة، أزهر أحمد، إلى عجز دولة الاحتلال التركي أمام مقاومة قوات الكريلا في جبال كردستان، واستخدام الأسلحة الكيماوية ضدهم، قائلاً، "تتوهم دولة الاحتلال التركي بإنهاء قضية شعب له تاريخ وجذور عريقة، من خلال استخدام هذه الأسلحة".

ودعا أحمد عموم شعب كردستان وشعوب العالم عامةً، إلى تصعيد الحراك الشعبي، لمساندة مقاتلي الكريلا ضد هجمات دولة الاحتلال التركي، وإبداء موقفهم ورفضهم وشجبهم لهجمات الاحتلال التركي، والانتفاض في وجه كافة الممارسات التي تهدف إلى القضاء على شعوب المنطقة.

بدوره، استنكر الأمين العام لحزب البناء والتطوير السوري، إبراهيم الخليل، هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي، وقال: "الاحتلال التركي تضرب بعرض الحائط جميع القوانين والمواثيق الدولية التي تحرم استخدام الأسلحة الكيماوية".

منوهاً، أن هدف دولة الاحتلال التركي، هو "القضاء على المقاومة الشعبية لشعوب كردستان، وقضم جغرافيتها وتوسيع رقعة احتلالها".

شدد الخليل في نهاية حديثه، "على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، الخروج عن صمتهم حيال جرائم دولة الاحتلال التركي التي تهدف إلى إنهاء وجود الشعوب المقاومة ووضع حد لها".

(م ح)

ANHA