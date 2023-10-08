مثقفون وسياسيون رداً على PDK: سنواجه نهج الخيانة بوحدتنا الوطنية

يزداد السخط الشعبي في مناطق شمال وشرق سوريا حيال معاداة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، لنهج الحرية المتمثل في فلسفة القائد عبد الله أوجلان ودعمه للمحتل التركي ضد ملته.

في هذا السياق، شجب الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في كركي لكي، لالش إسماعيل هيبت، سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني والتي ترتكز على "دعم المحتلين والأعداء بغية تحقيق المصالح الحزبية والعائلية على حساب إبادة الشعب الكردي وقضيته".

وأضاف "لو لم يساند الحزب الديمقراطي الكردستاني الاحتلال التركي لما تجرّأ على الدخول إلى أراضي كردستان، وما أصبحت مناطق جنوب كردستان جيوباً للخونة والعملاء".

وطالب هيبت الكردستانيين برص الصفوف لمجابهة نهج الخيانة المتعشش في الحزب الديمقراطي الكردستاني وإنهائه في كردستان للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل دماء آلاف الشهداء والشهيدات.

بدوره، وصف عضو اتحاد المثقفين في كركي لكي شوكت مسلم "الدعم الذي يقدمه الحزب الديمقراطي الكردستاني للاحتلال التركي بالخيانة العظمى بحق القضية الكردية" وتابع "لقد تخطى كل حدود العمالة عبر التعامل مع الأعداء والمحتلين على حساب أرواح فدائيي كردستان قوات الكريلا الذين حموا مكتسبات الكردستانيين".

وبيّن مسلم أن "الثورات والحركات الكردية فشلت سابقاً بسبب الخيانات الداخلية، وما يمارسه الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم يمثل استمراراً لخط الخيانة في كردستان بغية إنهاء قضية الكرد وكردستان".

وأكد "سنواجه الخيانة بوحدتنا الوطنية ومن أجل حرية كردستان سنصعّد الكفاح والنضال في جميع الميادين لحماية مكتسبات ثورتنا ونضالنا الثوري".

واتفق الكاتب الكردي شيخموس جمعة مع زملائه المثقفين في الرأي، وأضاف: "يستمر الحزب الديمقراطي في خيانة النهج الحر في كردستان وذلك بسبب مصالحه العائلية الضيقة وزيادة رصيده في البنوك على حساب القضية الكردية".

ودعا عموم الشعب الكردستاني، قائلاً "خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني تغرس الخنجر في خاصرة وظهر القضية الكردية، على جميع الكرد إدراك هذه الحقيقة ومواجهتها لاجتثاث جذور الخيانة في كردستان".

من جانبه، استنكر عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة ديرك محمد سعيد، الهجمات التركية وحملات الإبادة التي تشن على مناطق الدفاع مديا بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وشدد "علينا التكاتف ورص الصفوف أمام خط العمالة والخيانة في كردستان"، وحذر من أن "استمراره يعني أزمات ومخاطر جديدة تستهدف الكرد"، وقال: "لندعم قوات الكريلا في حربهم ضد المحتلين والخونة".

(كروب/آ(

ANHA