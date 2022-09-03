مثقفون وناشطون مدنيون وسياسيون: اللامركزية حل للأزمة السورية في حال تطبيقها بالشكل الصحيح

بعد الانتهاء من شرح محور اللامركزية بدأت النقاشات من المشاركين ورصدت وكالتنا عدد من المداخلات التي تطرقت إلى أهمية اللامركزية ومناقشة إيجابياتها.

محمد بوبو مثقف من اللاذقية قال "إن مصالح الوحدات الإدارية في البلديات تساعد على الاستمرار في التنمية المستدامة واستغلال الأنسب والأمثل للموارد وتسهم في تحجيم الفساد، وأيضاً تؤدي إلى إنصاف المناطق المهمشة والمحرومة والبعيدة عن الاهتمام".

وأضاف "يجب أن يتم انتخاب المحافظ بدلاً من تعيينه بشكل تعسفي وضمن إرادة الناس في الوحدات الإدارية، الأهالي في الوحدات الإدارية يجب أن ينتخبوا المحافظ الذي يرونه مناسباً لتحقيق مصالحهم، إن انتخاب المحافظ وأعضاء البلدية اللامركزية يجب تكون سياسية وإدارية ومالية، لا ينفع أن تكون إدارية فتصبح حبراً على ورق".

وأكد محمد بوبو "إن اللامركزية تحفظ الاستقرار والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية التي نتغنى بها وعليه يجب أن نصل عبر التوافق والحوار إلى إقرار ما يلبي مصالحنا كشعب قبل أن تقرره الدول المتدخلة في الشأن السوري".

الناشط المدني في الرقة محمد الحريري أشار اللامركزية تفضي إلى لنتائج إيجابية. وأضاف إن "الهند كانت في تقسيم جغرافي وليست في تقسيم عرقي وأتت بنتائج جيدة، أما العراق فاللامركزية أتت بنتائج كارثية أدت إلى تنافس مناطقي، أما إذا كان تنافس عرقي أو ديني سيؤدي التنافس إلى اقتتال".

وأوضح الحريري "نتمنى أن تأخذ اللامركزية منحى النموذج الهندي وليس العراقي، هذا يحتاج إلى وعي شعبي يحمل فكر اللامركزية ويجب عدم إغفال هذه المسالة فالفكر هو الذي يحمل حال البلد سواء كان مركزي أو لامركزي".

عضو المكتب السياسي لهيئة التنسيق الوطني لحركة التغيير الديمقراطي زياد وطفه قال "يجب أن يكون هناك وثيقة يتفق عليها كل السوريون من جانب عملي، فمجمل القول إن دمقرطة أي دولة تتحدد بمستوى لامركزيتها".

وأضاف وطفه "في تونس العربي لا ينتظر من الطرف الآخر تقرير مصلحته، والكردي يقاتل لأنه يرى أن اللامركزية تشكل أكثر ضماناً لكي لا يعود إلى حالة التهميش وكلاهما على حق من ناحية الصعيد الشعبي".

وبدوره قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد "إن اللامركزية ترتبط بالمركز ويجب العودة إلى المركز فقوانين العالم تثبت الرجوع إلى المركز".

حمدان العبد في حديثه عن اللامركزية لم يستثني عيوبها ومساوئها، وتطرق إليها بالقول: "عيوب اللامركزية تؤدي إلى إضعاف وتقييد سياسات الدولة من خلال تجاوز إدارات الأقاليم للخطط الموضوعة في المركزية، لأن هناك قرارات مركزية وقرارات لامركزية".

بعد انتهاء النقاشات حول المحور الثالث جلس المشاركين بالملتقى إلى الطاولة المستديرة لبلورة ما تم الاتفاق عليه خلال الملتقى بشكل عام ومن المقرر أن يصدر الملتقى بعد قليل البيان الختامي لإنهاء أعماله.

(أ ع/خ)

ANHA