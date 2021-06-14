مثقفون وفنانون: نحذر من الوقوع في فخ سياسات ومؤامرات أعداء الأمة الكردستانية

أصدر كل من اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة واتحاد كتاب الكرد في سوريا واتحاد مثقفي روج آفايي كردستان HRRK واتحاد الفنانين وحركة الثقافة والفن الديمقراطي، بيانًا مشتركًا حول هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان، محذرة من الوقوع في فخ سياسات ومؤامرات أعداء الأمة الكردستانية.

البيان قرئ في حديقة القراءة بالحي الغربي في مدينة قامشلو باللغة الكردية من قبل عضو لجنة الفعاليات في اتحاد المثقفين في غرب كردستان زيور شيخو، وباللغة العربية من قبل مسؤولة مكتب اتحاد المثقفين في اقليم الجزيرة ياسمين مشايخ، وبحضور عدد من الفنانين والمثقفين.

وجاء في نص البيان:

"أمام ما نعيشه اليوم من تصعيد واحتقان بين القوى الكردستانية في باشور كردستان نتيجة تدخل القوى الإقليمية التي تهدف إلى نزف الدم الكردي – الكردي، نجد أن من الأهمية بمكان أخذ دورنا في هذه المرحلة التاريخية الحساسة التي نمر بها.

لذا، فإننا في الهيئات والاتحادات الثقافية والفنية نعبّر عن رفضنا اللجوء إلى القوة لحلّ الخلافات بين أبناء الشعب الكردستاني وقواه الوطنية، وندعو الأطراف إلى حلّ جميع خلافاتها بالطرق السلمية ومن خلال الحوار بما يخدم قضيتنا العادلة.

كما نحذّرها من الوقوع في فخ سياسات ومؤامرات أعداء الأمة الكردستانية التي تستهدف النيل من مكتسبات شعبنا التي تحققت بفضل تضحيات أبنائه.

ونستنكر بشدّة هجمات وتدخل النظام التركي في باشور كردستان، هذا النظام الذي لا يتوانى في ضرب الكرد في كل مكان، كما ونندّد بالصمت الدولي وصمت المنظمات الحقوقية والإنسانية إزاء ما يحدث، وندعوها إلى القيام بالواجبات التي تقع على عاتقها لوضع حد لغطرسة الدولة التركية في كل من باشور وباكور وروج آفا كردستان.

كما وندعو منظمات المجتمع المدني في باشور كردستان إلى أخذ دورها في درء الفتنة بين أبناء الشعب الكردستاني والعمل على خلق أرضية ملائمة تمهد لعقد مؤتمر قومي كردستاني شامل".

واختتم البيان بالشعارات "لا للاقتتال الكردي، الموت لأعداء الكرد وكردستان".

ANHA