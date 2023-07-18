مثقفون وأكاديميون من باشور يؤكدون دعمهم لحملة الهاشتاك للاعتراف بالإدارة الذاتية

وأعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبر دائرة الإعلام، عن إطلاق حملة هاشتاك للمطالبة بالاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 11 لثورة 19 تموز.

وفي إطار دعم ومساندة الحملة أعلن عدد من المثقفين والأكاديميين والشخصيات المستقلة من باشور (جنوب) كردستان، عبر رسالة وصلت وكالتنا نسخة منها، مساندهم لحملة الهاشتاك الخاصة بالمطالبة بالاعتراف بالإدارة الذاتية.

وجاء في نص الرسالة: "نحن المثقفون والشخصيات السياسية في جنوب كردستان، أسماؤنا مدرجة أدناه، نجدد مساندتنا ودعمنا للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، نقف إلى جانب حملتكم للتعبير عن الدعم لنضالكم من أجل الحرية والحقوق الوطنية في روج آڤا (شمال وشرق سوريا).

مع كل تقديرنا

الأسماء

- ادريس صديق محمد أمين ناشط سياسي ومدني أربيل

2- ياسين محمد مجيد الرحمان ناشط سياسي أربيل

3- الدكتور قاسم عمر عزيز أستاذ جامعي أربيل

4- الدكتور قاسم مرزاني أستاذ جامعي أربيل

5- الدكتورة شلير قاسم حسين شيخ بزيني أستاذة جامعية أربيل

6- بروين عزيز سعيد ناشطة مدنية السليمانية

7 - وتمان جوتیاران ناشط سياسي ألمانيا

8- سعادة شيخو ناشطة مدنية الدنمارك

9- محسن قزلجي ناشط سياسي أربيل

10- سروة علي حسين مدرسة كركوك / أربيل

11- علي محمود ناشط سياسي ومدني كركوك / أربيل

12- كاوه نادر قادر ناشط سياسي ومدني أربيل"

(ك)