مثقفون كُرد: الوحدة الوطنية تحمي اللغة والثقافة من الاندثار

يومًا بعد يوم ترتفع أصوات الشعب الكردي في شمال وشرق سوريا، داعين الأحزاب والقوى الكردية إلى توحيد صفوفها لمواجهة المخاطر المحدقة بهم، حيث تتعرض المنطقة لهجمات مستمرة من قبل جيش الاحتلال التركي، ويؤكد، في هذا الصدد، مثقفو إقليم الجزيرة على ضرورة خطو الأحزاب الكردية خطوات جادة وسريعة.

عضو اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان HRRK زكريا عفرين أوضح أنهم يدعمون ويساندون المساعي المبذولة لتوحيد الصف الكردي في شمال وشرق سوريا، وقال: "المبادرة التي أطلقها مظلوم عبدي تُعد مبادرة تاريخية".

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطي عقب الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا في 9 تشرين الأول 2019، مبادرة لتوحيد الصف الكردي، وعقب المبادرة عُقدت سلسلة اجتماعات بين الأحزاب الكردية، وماتزال المباحثات مستمرة إلا أنها تسير ببطء.

وأوضح ذكريا عفرين أن الشعب الكردي قدم الآلاف من الشهداء، في سبيل تحرير المنطقة والحفاظ على أمنها وسلامته، وقال: "على الأحزاب السياسية أيضًا السير بنفس الطريقة".

حان وقت توحيد الصفوف

ذكريا أكد أن الوحدة الوطنية تحافظ على وجود الشعب الكردي، وتحمي لغته وثقافته من الاندثار، وقال: "الهدف من الهجمات التي تُشن على الكرد هو ضرب ثقافتنا ولغتنا وإنهاء وجودنا".

وتأمل ذكريا أن تخطو الأطراف الكردية المتباحثة خطوات سريعة وعاجلة، وتشكّل مرجعية سياسية كردية، وقال: "حان الوقت لتوحيد الصفوف"

أما عضو اتحاد الكتاب الكرد- سوريا حسن حسين، فقد أوضح: "يجب على الأحزاب الكردية التفكير بمصالح الشعب والإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية"، وقال: "الشعب الكردي يطالب بالوحدة لإنهاء الهجمات التي تُشن على الكرد في أجزاء كردستان الأربعة".

وشدد حسن حسين على ضرورة توحيد الكتّاب والمثقفين والشعراء لصفوفهم ووضع أقلامهم في خدمة الوحدة الوطنية.

(كروب/أ ب)

ANHA