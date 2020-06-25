مثقفون كرد: الهجمات تستهدف وجودنا وعلينا تعزيز الوحدة لإفشالها

تتوالى ردود الفعل الكردستانية حيال الهجوم الذي تشنه دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع جنوب كردستان، إلى جانب استمرار المظاهرات والمواقف المنددة بهذا الهجوم في روج آفا وشمال وشرق سوريا.

وسط تعالي أصوات المثقفين الكردي المطالبة بتعزيز الوحدة الكردية، للوقوف أمام هذه الهجمات.

عضو اتحاد مثقفي كوباني أنور محمود تحدث عن هجمات دولة الاحتلال التركي على جنوب كردستان، وقال إن "هذه الهجمات ليست وليدة اللحظة، فمنذ مئات الأعوام والشعب الكردي يباد على يد الأتراك".

وأضاف أنور قائلاً "ليس من مصلحة تركيا وحدة الشعب الكردي، لذا تكثف من هجماتها على مناطق الدفاع المشروع، وهي تأمل أن تقصم ظهر الكرد، وتبدد مساعي الوحدة التي طال انتظارها".

وبدوره، رأى العضو في اتحاد مثقفي كوباني محمد مسلم أن "هدف الدولة التركية منذ القدم هو إبادة الكرد وتهجيرهم من أرضهم، إنها تستهدف كل الحالمين بتحقيق الحرية، لذا فإن الهجمات ليست بجديدة، تركيا تحارب الكرد منذ زمن".

ونوه محمد مسلم أن "الكرد أصحاب هذه الأرض، فلماذا لا تدعهم تركيا يعيشون بسلام على أرضهم ويتحدثون بلغتهم".

وبالحديث عن الوحدة الكردية وضرورة أن تكون الأحزاب الكردية مسؤولة عن مطالب الشعب والوقوف أمام هجمات الأعداء وإفشالها، قالت الرئيسة المشتركة لاتحاد المثقفين فرع ديرك صالحة قاسم "الاتفاق بين الأحزاب في هذه المرحلة انتصار لشعبنا، ويتطلب من الجميع أن يكونوا مسؤولون عن مطالب الشعب، والابتعاد عن المصلحة الحزبية الضيقة".

فيما أكدت أن نجاح وانتصار الشعب الكردي مرهون بالسير على درب آلاف الشهداء الذين قدموا أرواحهم لتحقيق هذه المكتسبات.

ونوهت صالحة" إن توحيد الصف الكردي، بصوت واحد وكلمة واحدة، سيكون له تأثير أقوى في المحافل الدولية، وسيكون باستطاعته توصيل صوت الشارع الكردي وشعوب المنطقة في تحقيق مطالبهم في هذه المرحلة التاريخية".

فيما طالب بدروه عضو اتحاد المثقفين فرع ديرك خالد قاسم بضرورة توحيد الأحزاب السياسية لرؤاها في المرحلة المصيرية التي يعيشها الكرد، وقال " إن الخلافات لا تنتهي بسهولة، ولكن الأهم في هذه المرحلة هو ترك الخلافات والمصالح الحزبية الضيقة بعيداً، والعمل على تأمين حقوق الشعب الكردي، مضيفاً إن جميع المجازر التي ارتُكبت بحق الشعب الكردي عبر التاريخ يعود إلى عدم وحدتهم".

(كروب /سـ)

ANHA