مثقفو الرقة يعيدون تفعيل جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة

وجرى الإعلان عن إعادة تفعيل جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة، التي كانت قد تأسست عام 2006 وتوقفت عن العمل بعد الأحداث والأزمة التي شهدتها سوريا، وذلك عن طريق إقامة فعالية إشعال شموع في حديقة الشهيدة هفرين خلف،

وشهدت الفعالية إشعال شموع ونصب صورة للشهيدة هفرين خلف وترديد شعارات تدعو للسلام من قبل الحضور الذين كانوا في أغلبهم من مثقفي الرقة.

وعلى هامش الفعالية قالت العضوة في مجلس إدارة جمعية ماري والفنانة التشكيلة أمل عطّار أنهم "أعلنوا اليوم عن إعادة تفعيل جمعية ماري الثقافية من خلال فعالية تدعو للسلام، وستكون الجمعية مساعد ورديفة للثقافة".

ومن جهتها رئيسة مجلس إدارة جمعية ماري جلاء حمزاوي قالت: "الجمعية تأسست في الرقة وكنا بطور فتح أفرع ومكاتب في كل الجغرافية السورية، ولكن لم تهيأ لنا الظروف لذلك".

وأضافت " نحن الآن ننطلق من جديد كجمعية تهتم بالشأن المجتمعي، وترتكز على الثقافة والفنون والبيئة، ولكن تركز بشكل أكبر على الشأن الثقافي بكافة جوانبه من رواية وقصة ومسرح، والفن التشكيلي الذي ركزت عليه الجمعية في بداية تأسيسها".

وأردفت: "سنقوم في الجمعية بالتركيز وتفعيل جوانب الثقافة المهملة من مسرح وغناء وموسيقى، وكذلك نركز على البيئة وسنقوم بتفعيل مكاتب الجمعية بعد اجتماع الهيئة العامة في وقت قريب".

(أع)

ANHA