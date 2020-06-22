مثقفات الشدادي يدعون المكونات إلى التكاتف ورص الصفوف لمواجهة الاحتلال التركي

ظهرت في الآونة الأخيرة مساعٍ تركية لضرب حرية المرأة وإعادتها إلى زمن العبودية والتسلط من خلال الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية التي ترتكبها مرتزقتها بحق النساء داخل السجون في عفرين المحتلة.

عضوة حزب سوريا المستقبل، ضحى الطراف، أوضحت أن محاولات تركيا ومرتزقتها لإضعاف دور المرأة ومقاومتها دائمًا تبوء بالفشل "وذلك لوصولها بفكر وفلسفة القائد إلى ذروة الحضارة والحرية".

وعبّرت ضحى الطراف، عن إرادة النساء القوية في المقاومة وإنجاح مشروع الأمة الديمقراطية الذي أعطى كل فرد حقه، وبناء سوريا جديدة أساسها المساواة، وحق العيش المشترك وأخوة الشعوب، وقالت "واجب على كل منا الوقوف في وجه المخططات التركية الفاشية التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مناطقنا".

ودعت ضحى الطراف، كافة الأطراف المدنية والعسكرية من مختلف المكونات إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة أي خطر تتسبب به تركيا ومرتزقتها، وخصوصاً بعد الهجمات التي قامت بها مؤخراً.

ومن جانبها، شددت إدارية مجلس المرأة في الشدادي، فاطمة الأحمد، أن المرأة من خلال تنظيمها ومقاومتها ستكسر هجمات الاحتلال التركي، وقالت "إرادة المرأة ومقاومتها عصية على تركيا ومرتزقتها، وبالوقوف يداً بيد سنكسر كافة المؤامرات التي تحاك لضرب وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية".

وأضافت "سنصعّد النضال والمقاومة حتى تنال أراضينا التي احتلتها تركيا حريتها, وسنكمل مسيرة الشهداء والشهيدات لينعم أهلنا بالحياة الحرة الكريمة".

(هـ ن)

ANHA