مثنى عبد الكريم: على حكومة دمشق الاستماع لمطالب الحراك الشعبي في السويداء

تشهد الساحة السورية حراك شعبياً جديداً في مدينة السويداء نتيجة الضغط الاقتصادي والأمني والاجتماعي والمعيشي والفساد وتهميش وإهمال حكومة دمشق المركزية لمدينة السويداء وعدم استماعها لمطالب الشعب.

في هذا الصدد تحدث لوكالتنا عضو مجلس حزب سوريا المستقبل في الطبقة مثنى عبد الكريم، الذي قال "إن ما تشهده الساحة السورية في مدينة السويداء ماهي إلا مطلب حق للأهالي بعد الضغوطات مما دفع أهالي السويداء إلى القيام بالحراك الشعبي الذي نشهده الآن".

وأضاف "حكومة دمشق حاولت إخماد هذا الحراك؛ لم يكن هناك شيء جديد كالعادة لقد قامت حكومة دمشق بإرسال أرتالها العسكرية لإخماد الحراك الشعبي في السويداء بهدف إرهابهم وتخويفهم".

مثنى عبد الكريم أوضح أن "إرسال الأرتال العسكرية للسويداء لم يخفهم ولم يرهبهم حقيقة بل استمروا في حراكهم الشعبي رغم أنه توقف ليومين فقط ولكن منذ الجمعة الفائتة مستمر".

وتابع مثنى عبد الكريم "إن مطالب الأهالي هي مطالب حقة وخاصة بعد رؤيتهم لمشروع الأمة الديمقراطية المطبق حالياً في شمال وشرق سوريا وإن اللامركزية هي الحل الوحيد والأمثل لإنهاء الأزمة السورية ولكل قضايا الشرق الأوسط".

وأكد مثنى عبد الكريم أن الأزمة السورية ولّدت الكثير من الأزمات على مستوى السلم الأهلي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى الوضع الاجتماعي وعلى جميع المستويات".

ولفت عبد الكريم "إن الحراك الشعبي في السويداء لم يلقى استحسان حكومة دمشق ذات الطابع الشوفيني والدوغمائي مما دفعهم لعدم تقبل الأمر لتطبيق مشروع ومبادئ وأهداف الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية والتعايش المشترك".

وبّين مثنى عبد الكريم "على الحكومة السورية الاستماع لمطالب أهالي السويداء وترك العقلية القديمة التي لم تحل ولن تحل الأزمة السورية والتي ساهمت في إطالة أمد الأزمة السورية".

واختتم مثنى عبد الكريم حديثه بالقول نحن والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ندعم مطالب أهالينا في السويداء ونؤيد حراكهم الشعبي، لافتاً "على حكومة دمشق أن تعلم أن الحل الأمثل والوحيد للأزمة السورية هو الحوار السوري -السوري وتطبيق مبدأ ومشروع الأمة الديمقراطية".

(خ)

ANHA