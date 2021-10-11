مذكرة احتجاج لمهجري سري كانيه حملت للتحالف الدولي

استمراراً لفعاليات ونشاطات لجنة مهجّري سري كانيه ضمن حملة "عودة آمنة دون احتلال"، زار اليوم أعضاء اللجنة مقر التحالف الدولي في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، وسلمتهم مذكرة احتجاجية من المهجرين قسراً عن مدينة سري كانيه المحتلة.

وتشكلت لجنة مهجري سري كانيه في الـ 9 من شهر تموز/يوليو من العام الجاري، من مهجري منطقة سري كانيه، بهدف تسليط الضوء على الجرائم التي يقوم بها المحتل التركي مع مرتزقته مما يسمون "الجيش الوطني السوري" في المناطق المحتلة.

وضم وفد اللجنة كلاً من "رئيس اللجنة مسعود حسو، وناطق اللجنة محمود جميل، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة زهرة سمعون، بسام كاجو، ومحمد ملي".

وخلال الزيارة سلمت اللجنة مذكرة احتجاج للتحالف الدولي، في مسعى منها للضغط على المحتل التركي ومرتزقته للانسحاب من مدينة سري كانيه، ولتهيئة عودة آمنة بضمان دولي للأهالي إلى المدينة، ولفضح جرائمهم وما يدور في مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض.

والتقت اللجنة مع ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية، في اجتماع بعيداً عن وسائل الإعلام، تلاه مؤتمر صحفي، كشفت فيه اللجنة فحوى الاجتماع.

وفي هذا السياق أكد رئيس لجنة مهجري منطقة سري كانيه مسعود حسو أنهم سلطوا الضوء على ضرورة إخراج الاحتلال التركي وتحقيق العودة الآمنة للمهجرين إلى ديارهم، ومعاناة المهجرين قسراً في المخيمات.

وبين مسعود حسو، بأن ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية تعهدوا بنقل صورة المعاناة ومطالبات مهجري سري كانيه إلى الجهات المعنية.

وحث مسعود حسو في نهاية المؤتمر المجتمع الدولي على القيام بواجبه لتقديم المزيد من الدعم لأهالي سري كانيه.

ولم يكشف رئيس لجنة مهجري منطقة سري كانيه لوسائل الإعلام الشخصيات التي التقى بها خلال اجتماعه بممثلي التحالف الدولي.

(أ م)

ANHA