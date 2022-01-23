متضررون من قصف الاحتلال التركي: الاحتلال التركي مصمم على ارتكاب المزيد من المجازر

شن يوم الجمعة الفائت، جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، هجوماً عنيفاً واسع النطاق بالأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية على قرى ومناطق متفرقة في مقاطعة الشهباء وقرى ناحيتي شرا وشيراوا، وذلك في ذكرى عدوان الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين في 20 من كانون الثاني لعام 2018.

ومع ساعات الظهر وأثناء خروج عشرات الآلاف من أهالي إقليم عفرين، في تظاهرة حاشدة للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين، بدأت مدفعية الاحتلال التركي باستهداف المتظاهرين في قرية دير جمال والزيارة في ناحية شيراوا، كما طال قرى أخرى في الناحية.

وأدى قصف الاحتلال التركي على قرية أقيبة في ناحية شيراوا إلى إصابة الطفلة (مرجان مصطفى، 13 عاماً) بشظية في ساقها، فيما أصيب المواطن (محمد أحمد نعسان) من مهجري مقاطعة عفرين برضوض في كتفه نتيجة انهيار سقف المنزل عليه، كما ألحق القصف أضراراً مادية بمنازل وممتلكات المدنيين.

يذكر أن القرى التي تعرضت للقصف في ناحية شيراوا هي "أقيبة ـ الزيارة ـ بينه ـ خريبكة"، وفي مقاطعة الشهباء تعرضت "دير جمال ـ طريق كفر نايا ـ عين دقنة ـ مركز ناحية تل رفعت ـ شيخ عيسى"، أما في ناحية شرا فقد تعرضت قرى "تنب ـ إرشادية ـ المالكية ـ شوارغة ـ مرعناز ـ كفر انطون".

واستمر قصف الاحتلال التركي على المنطقة حتى ساعات الليل المتأخرة، وبحسب الأهالي فإن أكثر من 200 قذيفة صاروخية سقطت على المنطقة.

وفي هذا السياق، التقت وكالتنا الطفلة التي أصيبت بشظية في ساقها، وعدداً من الأهالي في قرية أقيبة بناحية شيراوا، الذين أكدوا أن دولة الاحتلال التركي تحاول مرة أخرى تكرار ما ارتكبته أثناء احتلالها لعفرين عام 2018.

قالت الطفلة مرجان مصطفى من أهالي قرية أقيبة بناحية شيراوا، "عند سماعي أصوات القذائف وهي تنهمر على القرية، توجهت مسرعة إلى المنزل، ومع دخولي، سقطت قذيفة صاروخية في شرفة المنزل، أُصبت في ساقي على إثرها ونُقلت عبر سيارة الإسعاف إلى مشفى آفرين".

من جهته قال المواطن محمد نعسان، من مهجري عفرين "أثناء نقلي أبنائي إلى مكان آمن سقطت قذيفة على غرفتنا، ما أدى إلى انهيار السقف علينا وأُصبت برضوض في كتفي"، موضحاً "أن الاحتلال التركي لم يكتفِ بتهجيرنا من ديارنا في عفرين، بل يعمد إلى تهجيرنا والقضاء علينا في أماكن وجودنا".

أما ابنة محمد نعسان الطفلة هيفارا فقالت: "حوالي الساعة 2 ظهراً، سقطت القذائف على القرية، وأثناء محاولة والدي نقلنا إلى مكان آمن سقطت قذيفة على منزلنا وأصيب والدي على إثرها، وكادت أن تقضي علينا".

ومن جانبه أشار المواطن رجب مصطفى، من أهالي قرية أقيبة، إلى أن الاحتلال التركي ركز خلال استهدافه للمنطقة على قرية أقيبة المكتظة بالمدنيين، مؤكداً أنه يعمد إلى تهجيرهم من ديارهم كما هجّرهم من عفرين؛ لإفراغ المنطقة، وتكرار ما يمارسه في قرى عفرين المحتلة، من مجازر بحق المدنيين.

وأضاف مصطفى "رغم القصف العشوائي والهمجي على قريتنا، لا يزال الأهالي مصممين على البقاء في قراهم وعدم تركها للاحتلال التركي".

ويشير مصطفى إلى "أن الاحتلال التركي قصف أهالي عفرين أثناء خروجهم في تظاهرة في ذكرى هجماته على مقاطعة عفرين في 2018، في دليل واضح على عنجهية الدولة التركية ومعاداتها للكرد".

مصطفى استنكر صمت وتغافل المجتمع الدولي حيال ما يتعرض له الأهالي في ناحية شيراوا ومقاطعة الشهباء من قصف وجرائم وانتهاكات تستهدف الأطفال بشكل مباشر.

واختتم مصطفى حديثه بالإصرار على البقاء في قراهم وعدم الخروج منها، قائلاً: "إن كان هناك موت فالموت على أرضنا شرف لنا".

والجدير بالذكر، أن الاحتلال التركي ارتكب مجزرة في شباط 2020 في قرية أقيبة راحت ضحيتها 3 أفراد من أسرة واحدة، وأصيب آخرون بجروح بليغة، بينهم أطفال.

(ف)

ANHA