مطبخ إغاثي في الرقة يوزّع وجبات طعام على 600 أسرة محتاجة يومياً

مطبخ الفردوس الإغاثي هو بادرة اجتماعية لعدد من المتطّوعين والمتطوعات من أهالي مدينة الرقة, لتقديم يد العون للأطفال الأيتام وأمهاتهم, حيث كان يقدم وجبات طعام مطبوخة كل يومي اثنين وخميس من كل أسبوع، أما خلال شهر رمضان فهو يعمل على تقديمها بشكل يومي.

أحمد اليوسف أحد المشرفين على عمل المطبخ تحدث لوكالة أنباء هاوار عن تأسيسهِ قائلاً "تأسس مطبخ الفردوس الإغاثي نهاية عام 2018, ببادرة اجتماعية من بعض أهالي المدينة, وهو يضم عددا من المتطوعين والمتطوعات في مختلف الاختصاصات العلمية والثقافية من أهالي مدينة الرقة."

وأشار اليوسف إلى "سعي المطبخ من خلال عملهِ لتأمين لقمة عيش كريمة لأطفال مدينة الرقة اليتامى وتجنيبهم اللجوء إلى أساليب أخرى للحصول عليها, ويتم خلال شهر رمضان تقديم الطعام والخبز لـ 600 أسرة, إضافة إلى محاولة تأمين كسوة العيد لهؤلاء الأطفال بمساعدة أهالي الرقة المُتبرعين".

وأضاف "إن العمل شاق، لكن هذه المشقة تنتهي عند رسم البسمة على وجه من فقد المُعيل", ونوّه إلى أن معاناة فقراء المدينة ازدادت بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا.

وشكر في ختام حديثه أهالي الرقة الخيريّن، وكل من يقدم الدعم والمساعدة لليتامى والمحتاجين, في حين انتقد تجار المدينة وقال :" كان من المفترض على التجار اليوم وفي هذه الظروف الوقوف إلى جانب الفقراء والابتعاد قدر الإمكان عن الجشع المادي الذي سيُحمّل أهلهم ما لا طاقة لهم به".

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ANHA