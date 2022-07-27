متأثراً بجراحه...فقدان أحد جرحى قصف المسيرة التركية في عين عيسى لحياته

وفقد المواطن أحمد الخضر 21 عاماً حياته في أحد مشافي مدينة الرقة عقب فشل جميع محاولات الأطباء لإنقاذ حياته بحسب ما أفاد به مصدرٌ طبي من مشفى الشهيد عمر علوش في بلدة عين عيسى لوكالتنا.

وكان المواطن أحمد الخضر قد أصيب بجراح بليغة إلى جانب المواطن علي خليل 20 عاماً، إثر قصفٍ جوي بطائرة مسيرة انتحارية نفذها الاحتلال التركي أمس الثلاثاء على المدخل الشمالي لبلدة عين عيسى أمام محطة طراد للمحروقات على الطريق الدولي.

ويرتفع بذلك عدد الشهداء المدنيين في ناحية عين عيسى وريف كري سبي/تل أبيض إلى 24 مواطناً ومواطنة فقدوا حياتهم؛ وإصابة 72 آخرين بينهم 41 طفلاً، بالإضافة إلى تدمير 113 منزلاً وتهجير سكان 12 قرية نتيجة القصف المستمر.

(ز س)

ANHA