شهدت مدينة السويداء توتراً أمنياً كبيراً، بعد أن هاجم محتجون مبنى "السرايا" التابع لحكومة دمشق بالحجارة، في حين اقتحمه بعض الشبان ومزقوا صورة بشار الأسد الموجودة على واجهته، وطالبوا "بإسقاط النظام".

وحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المحتجين أقدموا على إحراق سيارة أمنية، وألحقوا أضراراً بسيارات أخرى، بعد أن دخلت القوى الأمنية بين جموع المتظاهرين، وأطلقوا الرصاص لتفريق المحتجين في مدينة السويداء.

وتنقل المحتجون من دوار المشنقة "المركز الرئيسي للاحتجاجات" إلى ساحة السير وسط السويداء، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

وندد المحتجون في المظاهرة بسوء الأوضاع المعيشية، ورفعوا لافتات وهتفوا بشعارات تطالب بتحسينها.

يأتي ذلك، بعد أن تجمع عشرات المواطنين في ساحة دوار المشنقة وسط مدينة السويداء، للاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشية وعدم تأمين حكومة دمشق مستلزمات الحياة الأساسية في المدينة، كما دعوا المواطنين للمشاركة بالاحتجاجات، تزامناً مع توقف حركة السير على الطريق المحوري وسط المدينة.

ويشار إلى أن السويداء، تشهد حالة من الاحتقان الشعبي؛ ناتج عن فساد السلطة في حكومة دمشق والمؤسسات التابعة لها ونهب المال العام من قبل المسؤولين وحرمانها من الوقود ومواد التدفئة والمياه والكهرباء وغلاء الأسعار، فضلاً عن الانفلات الأمني وعمليات السرقة.

(د ع)