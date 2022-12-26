مطالبين بالتغيير السياسي.. أهالي السويداء يواصلون اعتصامهم للأسبوع الثالث

تجمع المئات من أبناء السويداء في اعتصام جديد للأسبوع "الثالث" على التوالي في ساحة السير "الكرامة" وسط مدينة السويداء، بمشاركة نحو 300 شخص من أهالي المنطقة، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورفع المعتصمون لافتات تطالب بالتغيير السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين، والتأكيد على وحدة الشعب السوري.

ومن ضمن العبارات التي وجهها المعتصمون "هذا النظام يجب أن يعي أن الوضع لا يحتمل ولا بدّ من التغيير" في إشارة إلى حكومة دمشق.

وكان العشرات من أبناء مدينة السويداء، قد شاركوا الأربعاء 22 كانون الأول، بعصيان مدني، بالقرب من دوار المشنقة في المدينة، وسط إشعال الإطارات المطاطية وقطع الطريق المحوري؛ وذلك احتجاجاً على تدهور الوضع الاقتصادي، مطالبين بمحاكمة الفاسدين في حكومة دمشق، وسط دعوات باستمرار العصيان المدني حتى تنفيذ مطالبهم.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "محاكمة الفاسدين في مؤسسات الدولة" و "العصيان المدني انطلاقاً من السويداء إلى كل مناطق سيطرة السلطة السورية".

يأتي ذلك، في ظل تدهور الواقع المعيشي والاقتصادي، وفقدان أدنى مقومات الحياة في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق دون تحريك ساكن من قبل الحكومة.

(د ع)