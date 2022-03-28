بدأت جهود إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" في العديد من البلدان حول العالم، وتجري فعاليات حملة جمع التواقيع المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من هذه القائمة في العديد من الدول في العالم.

وفي إطار الحملة التي انضم إليها الشعب الكردي في كافة أرجاء العالم، جمعت مقاطعة كوباني التواقيع في كافة بلدات ونواحي المقاطعة، وطالب أهلها بإزالة اسم الحزب من "قائمة الإرهاب".

وفي هذا السياق، قال المواطن بوزان حمي من مدينة كوباني "لا أقبل أن يدرج أي من أحزابنا ضمن لائحة الإرهاب، فحزب العمال الكردستاني حزب كردي ويمثل كردستان بأكملها".

وتابع بوزان حمي قائلاً "يتطلب منا زيادة وتيرة نضالنا من جهة تنظيم الفعاليات، وسنظل ندعم الحزب لكي يزال اسمه من قائمة الإرهاب".

وشدد حمي على ضرورة تأييد جميع الكرد لبعضهم البعض كي يصلوا إلى تحقيق هدف الأمة الديمقراطية الذي يسعون إليها.

وقال إن "مقاومة الكريلا ضد الدولة الفاشية التركية ومرتزقتها هي مقاومة مقدسة، لأنهم يخدمون المصلحة الكردية في كردستان بأكملها".

ومن جانبه قال المواطن محمد إسماعيل من مدينة كوباني "هذا الحزب يدفع ثمناً من أجل الشعب".

وأضاف محمد إسماعيل قائلاً "الدولة التركية المحتلة وضعت حزب العمال الكردستاني ضمن قائمة الإرهاب، ولكن هي الإرهاب الأكبر، لأننا لم نرَ سوى الخير من هذا الحزب لشعبنا وكافة الشعوب".

ونوّه إسماعيل إلى أن حزب العمال الكردستاني يدافع عن نفسه وشعبه، وقال "نحن الشعب الكردي نريد حقنا كباقي شعوب العالم، فنحن نناضل على نهج الحقيقة ونريد حقنا وسنطلبه حتى الرمق الأخير حتى يزال هذا الظلم من على القائد عبد الله أوجلان".

وبدورها قالت المواطنة صالحة محمد حج خليل من مدينة كوباني "لا أقبل أن يدرج اسم حزب العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب، فهو يسير دائماً على طريق الصواب، والذي يقع على عاتقي سأفعله لكي يزال اسمه من القائمة".

وأشارت صالحة محمد حج خليل إلى أن هدف العدو من إدراج اسم حزب العمال الكردستاني في "قائمة الإرهاب" هو وضع العوائق في طريقه كي لا يصل إلى النصر.

(ج)

ANHA