مطالبات شعبية بانسحاب ENKS من الائتلاف  

طالب أهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، المجلس الوطني الكردي بالتعاون مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية PYNK والإدارة الذاتية، للوصول إلى توحيد الصف الكردي.

نايف محمد أمين قال: "المطلوب، اليوم، من كافة الأحزاب والشخصيات السياسية الكرد دعم مبادرة وحدة الصف الكردي في كافة أجزاء كردستان، وخصوصًا في روج آفا التي تواجه الخطر من كافة الجهات، وبالأخص خطر الاحتلال التركي ومرتزقته الذين احتلوا مناطق من روج آفا ونهبوا وسرقوا ودمروا كل شيء".

وأضاف: "المجلس الوطني الكردي لا يزال ضمن الائتلاف التركي، ويدلي مسؤولوه بتصريحات ضد الإدارة الذاتية، تخدم أعداء القضية الكردية، وفي مقدمتهم الاحتلال التركي، لذا عليه الابتعاد عن الحجج والادعاءات والتعاون مع الإدارة الذاتية لتحقيق وحدة الصف الكردي".

'الكف عن التعاون'

ومن جانبها، لفتت فاطمة بدر إلى أن "الاحتلال هو العدو الأكبر للقضية الكردية"، ودعت المجلس الوطني إلى "الكف عن تعاونه معه والإصغاء إلى مطالب الشارع الكردي".

'الانسحاب من الائتلاف'

ومن جهته، حذر عبد الرحمن حسن المجلس الوطني الكردي من إقامة علاقات تضر بالمصلحة الكردية، داعيًا إياه إلى "فك الارتباط مع الدولة التركية المحتلة، وتمتين العلاقة مع الإدارة الذاتية، واتخاذ المرونة في الحوار الكردي، والتمسك بوحدة الصف الكردي".

وتابع: "انتشرت صور المدعو عبد الله كدو -وهو أحد ممثلي المجلس الوطني الكردي في الائتلاف السوري- يقرأ فيها الفاتحة على قبر أحد مرتزقة جيش الاحتلال التركي في عفرين، ويجالس قاتل المناضلة هفرين خلف، نحن نقول لهم إن كنتم تريدون وحدة الصف الكردي عليكم بالانسحاب من الائتلاف السوري، وعدم التعاون مع عدو الشعب الكردي".

(م ح)

ANHA