مطالبات نسوية بمحاكمة عاجلة لقاتل فتاة في ناحية الدرباسية

قتلت يوم أمس الشابة (د د) في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة، وعليه طالبت نساء ناحية الدرباسية بالقبض على القاتل ومحاكمته، مرددات الشعارات التي تندد بقتل النساء في العالم تحت ذريعة الشرف.

وقرئ البيان أمام المحكمة القضائية في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة من قبل العضوة في مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية خناف العلي.

وأشار البيان إلى أنه مع استمرار نضال المرأة في سبيل نيل الحقوق والحريات، ما زلنا نجد حالات عنف اجتماعية لا بل أشد أنواع العنف ضد المرأة ألا وهو القتل.

وأكد البيان" أن المرأة تُحرم من حقها الطبيعي في الحياة، فقط لأنها امرأة، أي بسبب جنسها، ونحن نعتبر الجريمة التي ارتُكبت في مدينتا بتاريخ 31/8/2020بحق (د د) البالغة من العمر عشرين عامًا، تجاوزًا للمفاهيم الإنسانية.

ونوه البيان" أن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، ولكن لا يزال معظمها غير مبلّغ عنها بسبب انعدام العقاب والصمت والاحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة بها، فجرائم القتل على خلفية ما يسمى الشرف هو إرث جاهلي ترفضه كل الديانات.

فالعادات الجاهلية هي التي أباحت وأد البنات، وتقف وراء الموروثيْن اللذين لا يزالان يحكمان مجتمعنا، فقتل النساء من الجرائم الصامتة التي تبدأ بالعنف الأسري.

وطالب البيان المؤسسات النسوية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني كافة بسرعة التحرك الموحد الفاعل والقادر على التأثير في كافة الجهات لوقف هذه الجرائم، وعدم المماطلة في محاسبة المجرم وعدم تخفيف العقوبة بحقها، دون إبطاء أو مماطلة، لكي تأخذ العدالة مجراها، وعدم التهاون مع جرائم قتل النساء وتطبيق العقوبات المشددة لتكون رادعة لمن تسول له نفسه في الاستمرار بارتكاب هذه الجرائم.

وختمت النساء فعاليتهن بالتنديد بقتل النساء وطالبن بمحاكمة القاتل.

(كروب/ م ح)

ANHA