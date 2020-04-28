مطالبات متكررة بالكشف عن الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان

تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان إذ تمنع المحامين والأسرة من لقائه بشكل دوري ومنتظم، وسمحت السلطات مؤخراً بإجراء عدّة لقاءات بعد سلسلة اعتصامات وفعاليات نظمها الشعب الكردي في عموم كردستان، وكان آخرها نهاية شهر شباط الفائت، بعد ورود أنباء عن اندلاع حريق في جزيرة إمرالي.

وبعد ظهور جائحة كورونا التي اجتاحت معظم البلدان العالم بينها تركيا، وانتشاره في السجون المكتظة بعشرات الآلاف من السجناء، اتخذت عدة حكومات إجراءات عاجلة للحد من تفشي فيروس كورونا، ومنها الإفراج المبكر عن المعتقلين، إلا ان البرلمان التركي الذي أقر في 7 نيسان مشروعاً بهذا الصدد لم يشمل الآلاف من معتقلي الرأي والصحفيين والسياسيين والمثقفين، بل شمل المعتقلين المتهمين بتهم جنائية.

وعلى الرغم من المناشدات الدولية حول ضرورة إطلاق سراح المعتقلين في العالم، إلا أن السلطات التركية لم تتخذ أية خطوة في هذا الاتجاه بل على العكس شددت العزلة على القائد أوجلان، ومنعت محاميه من اللقاء به والاطمئنان على صحته، وهذا ما أكده مكتب العصر الحقوقي عبر تقريره الذي صدر مؤخراً، حيث لفت التقرير الانتباه إلى المخاطر الكبيرة التي تهدد القائد عبد الله أوجلان في ظل انتشار فيروس كورونا في السجون التركية، وطالب لجنة مناهضة التعذيب بأداء مهامها.

تركيا شددت العزلة على القائد أوجلان أكثر بعد ظهور فيروس كورونا

عضو حركة ميزبوتاميا للثقافة والفن بيكس داري قال إن السلطات التركية لم تتخذ أية إجراءات أو قرار حتى الآن بصدد الإفراج عن القائد عبد الله أوجلان، وقال: "بل شددت العزلة، وتمنع محاميه وأسرته من اللقاء به، وتمنعهم من معرفة وضعه الصحي حتى عبر الهاتف، في ظل تفشي فيروس كورونا في السجون التركية".

وأوضح بيكس داري أن القائد عبد الله أوجلان طرح مشروع الأمة الديمقراطية، الذي تستطيع كافة مكونات الشرق الأوسط العيش بموجبه، لأنه يمنح الحق للجميع في العيش بثقافته وتراثه ولغته، وتابع: "لكن تركيا تتبنى فكرة العلم الواحد والدين الواحد، لذلك تفرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، وتهاجم باقي المكونات والشعوب وتهدف إلى طمس هويتهم وثقافتهم".

ودعا بيكس كافة المنظمات الدولية وفي مقدمتاه منظمة حقوق الإنسان إلى توضيح موقفها حيال العزلة المشددة والمفروضة على القائد أوجلان من قبل السلطات التركية، كما دعا إلى رفع العزلة والإفراج عنه، والاطمئنان على صحته في ظل تفشي فيروس كورونا في السجون التركية.

وبحسب المعلومات الشحيحة الواردة من السجون التركية فإن عددا من السجناء قد فقدوا حياتهم إثر فيروس كورونا، إضافة إلى وجود مئات الإصابات.

(أ ب)

ANHA