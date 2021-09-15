مطالبات إيطالية جديدة بسحب المرتزقة من ليبيا وإجراء الانتخابات بموعدها

وجاء ذلك لدى استقبال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مساء الثلاثاء، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة روما.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان نشرته وكالة "آكي"، إن الوزير دي مايو، أكد دعم إيطاليا "الثابت" لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى عزم بلاده التعاون مع السلطة المؤقتة، ومع جميع مفاصل الدولة الليبية، لدعم المراحل المقبلة من العملية السياسية.

وشدّد على أهمية ضمان إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر/ كانون أول المقبل، من أجل تأكيد وجود احتمال دائم لتحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا، مؤكداً على أهمية اتّباع "نهج شمولي"، وبناء جميع المؤسسات لتحديد إطار تشريعي ودستوري مشترك لإجراء الانتخابات.

وأعرب دي مايو، عن التزام بلاده بدعم عملية المصالحة الليبية الداخلية، بما في ذلك في فزان، وتحقيق الاستقرار جنوب البلاد.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، إن هناك فرصة للحفاظ على النتائج "المهمة" التي تحققت حتى الآن، في مجال الأمن من قبل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، مذكراً بضرورة تحقيق التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بدءاً من انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد.

وقد سلّط اللقاء الضوء على أهمية تنسيق المبادرات المخصصة لقضية الأمن، ومشاطرتها جميع الجهات الليبية الفاعلة، وترسخها في عملية برلين، بحسب الوزير دي مايو، الذي أكد وجود إرادة لدى بلاده لتعزيز مسار إعادة إطلاق الشراكة الإيطالية الليبية.

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه بحث مع وزير الخارجية الإيطالي المستجدات السياسية، وسبل إجراء الانتخابات نهاية العام.

وأشار اللافي، إلى تأكيد دي مايو، على استمرار دعم إيطاليا لليبيا، لا سيما على المستوى الأمني.

من جانبه، ذكر موقع "ديكود 39" الإيطالي، أن اللافي سيعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع أعضاء الحكومة الإيطالية، موضحاً أن الزيارة التي تنتهي اليوم، ستشمل لقاءات مع وزير التنمية الاقتصادية، جيانكارلو جيورجيتي، ووزيرة الداخلية، لوتشانا لامورجيزي.

(ش ع)