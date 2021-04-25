مطالبات دولية وفرنسية بالإسراع في إخراج المرتزقة من ليبيا

وجاء ذلك خلال لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، ووزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، على هامش زيارته التي استمرت يومين لباريس، ناقش فيها الأوضاع في ليبيا، لا سيما في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.

وقالت البعثة الأممية، في بيان، "إن لودريان وكوبيش شددا على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل كامل.

كما شددا على ضرورة حشد المزيد من الدعم الدولي لليبيا، فضلًا عن إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي لإجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، "باعتباره أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة".

هذا وأكد كوبيش خلال لقائه مستشار الرئيس الفرنسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتريك دوريل، تقدير الأمم المتحدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته على الدعم المستمر لجهود المنظمة الدولية وعملية السلام في ليبيا.

ودعا الجانبان الأطراف الفاعلة الوطنية والدولية إلى احترام سيادة ليبيا، بما في ذلك من خلال الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 شباط/ فبراير الماضي، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خريطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتبّنى مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، في 16 أبريل/ نيسان الجاري، قرارًا طالب فيه جميع الأطراف الليبية بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وشدد على دعوة كلّ الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

(ش ع)