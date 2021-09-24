مطالبات بمقاضاة تركيا على جرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا

كثّف الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم على مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة منطقتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، بهدف احتلال مناطق جديدة.

عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وقعوا جرّاء الاستهداف المباشر لقوات الاحتلال التركي ومرتزقته، القرى الآهلة بالسكان والتي تقع على خطوط التماس.

عضو الهيئة التنفيذية لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في الشدادي، أحمد الحسن يقول: "الاحتلال لم يميز بين الطوائف والأعراق والمكوّن في شمال وشرق سوريا، هدفه احتلال المنطقة وإفشال هذا المشروع الديمقراطي".

وأضاف: "هدف تركيا استعمار المنطقة بالدرجة الأولى وإفراغها من سكانها الأصليين، وإجراء التغيير الديمغرافي لإعادة الحقبة العثمانية".

ويشير الحسن، أن ما يقدم عليه الاحتلال التركي، انتهاك صارخ للقرارات الدولية "ونحن لم نرَ أي مبرر لكل هذه الجرائم، إلا أنه احتلال لأراضينا".

ورغم أن مجمل الجرائم التركية صُنّفت في خانة "جرائم الحرب"، حسب ما وثّقته المنظمات الحقوقية في شمال وشرق سوريا، إلا أن المجتمع الدولي لا زال يغضّ الطرف عما يقدم عليه الاحتلال التركي ومرتزقته.

الحقوقية ندى محمد، نوّهت أن ما يرتكبه الاحتلال التركي من مجازر بحق المدنيين والأطفال، يخالف كافة القوانين الدولية. وفي القانون تسمّى جريمة حرب.

وأضافت، تركيا تشنّ أيضاً حرب المياه منذ أكثر من عام. وعلى المنظمات الإنسانية والمحاكم الدولية، محاكمة الدولة التركية على ما تفعله في مناطق شمال وشرق سوريا".

وطالبوا في ختام حديثهم أهالي شمال وشرق سوريا، بدعم ومساندة قوات سوريا الديمقراطية، والصمود لصدّ هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا، والوحدة من أجل إعادة كافة الأراضي المحتلة.

(أ ح/ أ مـ)

ANHA