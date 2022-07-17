مطالبات بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا

وأصدر اليوم كل من مجلس مقاطعة عفرين، ومجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين ومجلس سوريا الديمقراطية والأحزاب السياسية في الإقليم، بيانات منفصلة حول التهديدات التركية للمنطقة، وتأكيد دعمها لمطالب منسقية الأحزاب المطالبة بفرض حظر جوي على المنطقة.

المجالس المدنية والأحزاب السياسية أدانت في بياناتها هجمات وتهديدات الاحتلال التركي ضد المنطقة. مؤكدة "إن مناطق شمال شرق سوريا في هذه الفترة بحاجة إلى مناطق آمنة لحماية نفسها من هجمات الاحتلال التركي وداعش والمجموعات الراديكالية الإرهابية، لأن المناطق المحتلة من قبل تركيا أصبحت ملاذاً يومياً للمجموعات الإرهابية".

كما طالبت "الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة داعش وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودولة فرنسا وكذلك الاتحاد الروسي باتخاذ إجراءات صارمة بحق تركيا وفرض حظر جوي على شمال وشرقي سوريا لمنع حدوث أي اجتياح جديد يتسبب في ضرر الملايين".

الأحزاب السياسية والمجالس المدنية أكدت في ختام بياناتها ضم صوتها إلى صوت الأحزاب السياسية المطالبة بفرض حظر جوي على المنطقة.

(كروب/ك)

ANHA