مطالبات بالكشف الفوري عن وضع القائد عبد الله أوجلان

تستمر أصوات الأهالي المطالبة بتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، فيما تواصل سلطات دولة الاحتلال التركي تشديد العزلة عليه ولا تسمح لموكليه أو ذويه اللقاء به.

في هذا الصدد، استنكر أهالي مدينة ديرك في مقاطعة قامشلو هذه الانتهاكات، حيث شجبت المواطنة دلال عثمان، العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقالت "لم ترد أي معلومات عن القائد وسلطات الاحتلال التركي تمنعه من اللقاء مع محاميه وذويه، كما سلمته الآونة الأخيرة رسائل تهديد".

وأكدت على مواصلة الكفاح والنضال على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

من جانبها قالت المواطنة زركا عبد العزيز: "لا يوجد أي قانون في العالم مثل القانون المطبّق في جزيرة إمرالي، وفرض العقوبات الانضباطية بشكل مستمر يشكل خطراً على صحة القائد عبد الله أوجلان الجسدية".

وأكدت "لن تستطيع دولة الاحتلال التركي طمس فكر القائد عبد لله أوجلان؛ لأن فكره موجود في داخلنا وسنبقى نحارب ونناضل بفكره حتى نحقق حريته الجسدية".

أما المواطنة فاطمة حاجي، فطالبت الأهالي وخاصة النساء اللواتي يعانين من الظلم والاضطهاد، بتصعيد النضال من أجل تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان.

فيما قال نديم عمر إن "الصمود والمقاومة هو الأساس من أجل تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية"، وأكد أنهم سيواصلون النضال حتى يتم الكشف عن الوضع الصحي للقائد".

وطالب الجميع منظمات حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب بلعب دورها والكشف عن وضع القائد عبد الله أوجلان والعمل على تحقيق حريته الجسدية.

(ف)

ANHA