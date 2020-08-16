مطالبات عراقية بموقف دولي وعربي حاسم لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة

قال عضو الهيئة التنفيذية العليا لاتحاد الصحفيين العراقيين علاء العواد العزاوي خلال تصريح خاص لوكالة أنباء هاوار إن القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية والحكومة العراقية وكافة الأوساط الشعبية والجماهيرية استنكرت العدوان التركي السافر داخل الأراضي العراقية بحجة ملاحقة حزب العمال الكردستاني، مما أدى إلى استشهاد اثنين من خيرة ضباط حرس الحدود العراقي وجرح آخرين، عبر طائرة مُسيّرة بالرغم من علم الجانب التركي بالتحركات لكونها داخل الأراضي العراقية.

وأوضح العزاوي أن القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية استنكرت على لسان الناطق الرسمي باسمها اللواء يحي رسول هذا الفعل المشين، كما قامت وزارة الخارجية العراقية بإعلام الجانب التركي بإلغاء الزيارة المرتقبة لوزير الدفاع التركي يوم الخميس الماضي، احتجاجًا على هذا التصرف المشين الذي لا يمت للعلاقات الدولية بصلة، وأقل ما يطلق عليه من وصف أنه اعتداء سافر، لم يلتزم بأية حرمة لحسن الجوار بين الدول الإسلامية.

وأشار العزاوي إلى أن اتحاد الصحفيين العراقي يستنكر بأشد عبارات الاستنكار ومعه الجماهير العراقية الغاضبة هذا الانتهاك الصارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ويدعو دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى اتخاذ ما يلزم للحفاظ على السيادة الوطنية العراقية والعربية، والاحتفاظ بحق الرد على هكذا محاولات إجرامية، لأن الشهداء عراقيون وضباط قادة في حرس الحدود وهذا يستوجب ردّ الاعتبار.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبد الكريم الوزان، المحلل السياسي العراقي، إن التجاوزات التركية على الحدود العراقية سواء في البر أو البحر أو الجو، تعتبر انتهاكًا للسيادة العراقية، ويؤدي إلى احتقان وخلافات بين البلدين وكان آخرها عملية قتل ضابط برتبة آمر لواء، وضباط آخرين برتب متقدمة في مركز حدودي على الحدود المشتركة مع تركيا من جهة محافظة نينوى.

وأشار "الوزان" في تصريح خاص لوكالة أنباء "هاوار" إلى أن الانتهاكات التركية وصلت إلى حد لا يمكن الصمت عليه، لافتًا إلى أنه يعكس ضعف الدبلوماسية العراقية والتفكك السياسي في النسيج الدبلوماسي العراقي الذي أدى إلى كل هذه الانتهاكات.

وطالب المحلل السياسي العراقي، بضرورة وجود موقف عربي موحد يقف بجانب العراق ضد الانتهاكات التركية، مشيرًا إلى أن تجاوزات أردوغان ليست موجهة ضد العراق فحسب، بل موجهة ضد الأمة العربية والوطن العربي، لافتًا إلى أنه يفترض أن يكون هناك التزام بالمواثيق الدولية واحترام لدول الجوار فيما بينها، داعيًا الجامعة العربية إلى أن تتخذ موقفًا واضحًا أكثر قوة وصرامة ضد الاعتداءات التركية التي تمثل انتهاكًا صارخًا للجامعة العربية بأكملها.

(آ س)