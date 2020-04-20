مطالب شعبية للكشف عن الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان

الدولة التركية مستمرة في انتهاكاتها بحق القائد عبدالله أوجلان.

ففي الوقت الذي انتشر فيه فيروس كورونا في السجون التركية، لاتزال الدولة التركية تمنع محامي القائد وأسرته من زيارته والاطمئنان على وضعه الصحي.

ولهذا عبّر مواطنو ناحية الدرباسية عن خوفهم حيال وضع القائد في ظل انتشار فيروس كورونا في تركيا.

المواطن زيدان نوح قال: "فيروس كورونا انتشر في جميع أنحاء العالم، وفي تركيا أيضاً توجد حالات عديدة، بالإضافة إلى العدد الهائل من الوفيات، وهذا ما يزيد من مخاوفنا على القائد".

ولفت نوح الانتباه إلى أن عدم السماح لمحامي القائد عبدالله أوجلان وأسرته بزيارته يخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية "وعلى منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة القيام بواجبها الإنساني والضغط على تركيا للاطمئنان على صحة القائد ".

من جانبه نوه المواطن طارق دعدوش، أن الخطر يهدد سجن إمرالي في ظل انتشار فيروس كورونا داخل تركيا "ونحن نريد الاطمئنان على صحة القائد عبدالله أوجلان".

وأكد طارق أن السلطات التركية ومنظمات حقوق الإنسان ستتحمل مسؤولية ما يجري للقائد، مطالباً إياها بإنهاء العزلة فوراً.

(هـ ن)

ANHA