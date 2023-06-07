مطالب شعبية بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة مرتزقة داعش

تأكيد مواطني شمال وشرق سوريا، جاء خلال استطلاع رأي لوكالتنا، عما يترتب على عاتق دول التحالف الدولي، التوقف عنده، في اجتماعها المرتقب.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض، غداً الخميس، اجتماعاً وزارياً للتحالف الدولي لمكافحة داعش، والذي يضم 85 دولة ومنظمة شريكة تنتمي لعدد من دول العالم.

وارتكب مرتزقة داعش جرائم عدة بحق شعب شمال وشرق سوريا، من قتل وتهجير وتدمير للمدن والبنى التحتية، قبل القضاء عليه جغرافياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية في آخر معاقله في الباغوز آذار/مارس 2019.

وتطالب أوساط مختلفة في شمال وشرق سوريا، الأطراف المجتمعة، بضرورة الإسراع في حل ملف داعش ككل، عبر إنشاء محكمة دولية في المنطقة لمحاسبتهم، معللين ذلك وجود آلاف الأدلة والشواهد في المنطقة لإدانة هؤلاء المرتزقة.

المواطنة عزيزة عبد الله، شددت على ضرورة الإسراع في محاكمة مرتزقة داعش الموجودين في سجون شمال وشرق وشرق سوريا، وأكدت أن: "المرتزقة ارتكبوا انتهاكات وجرائم بحق شعب المنطقة".

ورفضت عزيزة بقاء مرتزقة داعش المعتقلين في المنطقة دون أي محاكمة، متسائلة: "أين الدول التي تدّعي بأنها تحارب مرتزقة داعش؟، يجب الإسراع في محاكمتهم ومحاسبتهم على يد أسر الشهداء، من خلال إنشاء محكمة دولية في شمال وشرق سوريا".

وعن خطورة وجود مرتزقة داعش في سجون شمال وشرق سوريا دون أي محاكمة، نوّه المواطن، كمال منتش، إلى أن وجود مرتزقة داعش في المنطقة يشكل خطراً كبيراً على المنطقة وشعبها: "وجود داعش في المنطقة بمثابة قنبلة موقوتة ويمكن أن تنفجر في أي لحظة".

ويوجد حالياً في سجون قوات سوريا الديمقراطية أكثر من 19 ألف مرتزق من مرتزقة داعش الأجانب إلى جانب السوريين والعراقيين، منحدرون من أكثر من 50 دولة أوروبية وأفريقية، وفق لما أكدته قوات سوريا الديمقراطية لو كالتنا في وقتاً سابق.

كمال منتش أكد أنه على القوى الدولية الخروج عن صمتها حيال ملف مرتزقة داعش، وإنشاء محكمة دولية في المنطقة لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق أبنائهم.

وكما، دعا المواطن غسان شيخو، الدول المعنية، بإنشاء محكمة دولية في شمال وشرق سوريا لمحاسبة مرتزقة داعش المعتقلين في سجون قوات سوريا الديمقراطية، وأكد أن وجودهم في السجون دون محاكمة يشكل تهديداً مباشرة على المنطقة.

من جهته، أوضح المواطن أمجد الدخيل، من أهالي ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة: "أن مرتزقة داعش من أخطر التنظيمات الإرهابية التي مرت على العالم أجمع، نطالب مجلس الأمن والدول الفاعلة ومنظمة الأمم المتحدة بمحاكمة سجناء داعش أو نقلهم إلى بلادهم".

وإلى جانب المرتزقة في المعتقلات، يحتجز في مخيم الهول؛ الواقع شرق مقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا، أكثر من 54 ألفاً و390 شخصاً، من اسر مرتزقة داعش بين سوريين، عراقيين، وأجانب.

بدوره، طالب المواطن عبد المجيد عطية من أهالي الناحية ذاتها، التي رزحت تحت نير المرتزقة لأكثر من عامين، المنظمات الدولية بمحاكمة المرتزقة وأكد: "هؤلاء ارتكبوا جرائم بحق المواطنين ويتّموا الأطفال، فمن الواجب محاكمتهم محكمة عادلة تحاسبهم على الجرائم التي ارتكبوها".

(م ح)

ANHA