مطالب لمحاسبة عملاء دولة الاحتلال التركي المشاركين في تسليم الكريلا هارون ألباك

أدلت أمهات لمقاتلي قوات الدفاع الشعبي "الكريلا"، في مخيم واشو كاني بمدينة الحسكة، ببيان إلى الرأي العام، شجبن فيه تسليم مجموعة من الأشخاص في ناحية هزخ التابعة لمدينة شرنخ بباكور (شمال كردستان)، لمقاتل قوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، هارون ألباك إلى سلطات دولة الاحتلال التركي.

قرئ البيان، الذي أدلي به أمام مركز مؤتمر ستار، من قبل الرئيسة المشتركة لمخيم واشو كاني، ملك صالح، بمشاركة العشرات من امهات الكريلا والشهداء، بالإضافة إلى عضوات المؤسسات والمراكز المدنية ضمن المخيم.

استنكر البيان في البداية، الخيانة التي حصلت بحق المقاتل هارون ألباك (سليم أديامان).

وقال: "هؤلاء الخونة يخونون شعبهم وشرفهم"، وإن "المقاتل هارون ورفاق الكريلا يمثلون شرف الشعب الكردي ويقاومون بكل ما لديهم من أجل تحقيق حرية شعوب كردستان".

انتهى البيان بالتأكيد على استمرار المقاومة في وجه سياسات دولة الاحتلال التركي ورفع وتيرة النضال حتى تحقيق أهداف الشهداء، وطالب بمحاسبة "هؤلاء الخونة ليصبحوا عبرة لغيرهم".

حلب

وفي السياق، أدلت أمهات الكريلا في حلب، ببيان أمام مركز مؤتمر ستار الواقع في حي الشيخ مقصود بحلب، استنكرن فيه الخيانة والجريمة الشنيعة بحق المقاتل هارون، حضرته أمهات وشقيقات الكريلا، قُرِئ من قِبل الناطقة باسم أمهات الكريلا فاطمة حسن.

أدان البيان "الخيانة والجريمة الشنيعة بحق الرفيق هارون والشعب الكردي وبحق الإنسانية جمعاء، حيث إنه تم زرع جذور الخيانة في نفوس الضعفاء في كردستان عبر التاريخ وحتى يومنا هذا".

وتابع "ما زالت الخيانة مستمرة وشاهدنا كيف تم القبض على الرفيق هارون، عندما لجأ إلى قرية يتكلمون اللغة الأم، ليشعر بالأمان؛ لأنهم من أبناء جلدته، ولكن للأسف الخيانة كانت كميناً له وبأسلوب غير أخلاقي تم تسليمه للجندرمة التركية".

ودعا البيان "هذه الفئة بمحاسبة ضمائرهم قبل ارتكاب الخيانة بحق أبناء جلدتهم، وإدراك خطئهم كي لا يكونوا عوناً للعدو في عرقلة الوصول إلى الحرية؛ لأن مثل ها الفعل يقع في مصلحة العدو المتربص بنا وبمشروعنا ومشروع الأمة الديمقراطية والفكر الحر".

وطالبت أمهات الكريلا في ختام بيانهن بمحاسبة هؤلاء الخونة.

كوباني

في الصدد، خرج شبيبة إقليم الفرات في مظاهرة حاشدة؛ تنديداً، تحت شعار "تموت الخيانة، تعيش مقاومة الكريلا".

انطلقت المظاهرة التي شارك فيها العشرات من الشبيبة في إقليم الفرات، من أمام مقر مجلس ناحية القناية غرب مدينة كوباني، باتجاه مفرق قرية قردينه، وسط ترديد الشعارات المنددة بالخيانة "تسقط الخيانة"، و"الموت للخونة".

وبعد وصول المتظاهرين إلى مفرق القرية، ألقى عضو حركة الشبيبة الثورية السورية هلال غالب كلمة، ندد فيها بكافة أشكال الخيانة.

وأوضح "نعلم جيداً أن النصر سيكون حليف قوات الكريلا في كل حرب تخوضها، فمن هزم دولة الاحتلال وكسر شوكتها في جبال كردستان قادر على هزيمتها من جديد".

وفي ختام كلمته، طالب هلال الكرد بعدم الانجرار خلف المخططات التركية، ومحاسبة الخونة الذين يخونون أبناء جلدتهم.

لتنتهي المظاهرة على وقع شعار "تسقط الخيانة".

(كروب/ل م)

ANHA