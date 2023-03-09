مطالب بزيادة عدد المقاعد المخصصة للإيزيديين في البرلمان العراقي

اعتبر رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان، ، أن تخصيص مقعد واحد للمكون الإيزيدي ضمن نظام الكوتا في البرلمان العراقي لا يتناسب وحجم التعداد السكاني للمكون في البلاد والذي يتجاوز 600 ألف نسمة.

داعياً في الوقت ذاته إلى رفع عدد المقاعد ضمن هذا النظام إلى خمسة تتوزع على أبناء المكون في محافظتي نينوى ودهوك.

وقال سليمان وهو( نائب عن الإيزيديين) خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، إن في “الدورات المتعاقبة لمجلس النواب العراقي وإلى الآن تم إلحاق الظلم والغبن بالمكون الديني الإيزيدي من حيث عدم منحه عدداً من المقاعد حسب نظام الكوتا تتناسب مع الكثافة السكانية لأبنائه حيث منح ويمنح الإيزيديين مقعد كوتا واحداً في مجلس النواب رغم أن الكثافة السكانية لأبنائه في العراق هي أكثر من 600 ألف نسمة حسب بيانات البطاقات التموينية المعمول بها".

وأضاف أن تخصيص مقعد كوتا واحد للإيزيديين يتنافى مع الدستور.

مطالباً مجلس النواب العراقي والأحزاب والكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية و ”الخيرين مساندة إخوانهم الإيزيديين ومنحهم لمقاعد كوتا تتناسب مع الكثافة السكانية لأبنائه وبواقع (4 مقاعد في محافظة نينوى ومقعد واحد 1 في محافظة دهوك) في قانون انتخابات مجلس النواب الذي هو قيد التعديل والتشريع وانسجاماً مع قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بهذا الصدد والمرقمة 11 اتحادية لسنة 2010 وإقرار 43 اتحادية لسنة 2021 والتي تقر بمضمونها على ضرورة زيادة أعداد مقاعد الكوتا لهذا المكون، مؤكداً أن هذه القرارات باتة و ملزمة.

(سـ)