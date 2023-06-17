مطالب بمحاسبة قتلة الطفلة إيناس وتقديمهم للعدالة

عثر قبل أيام على جثة الطفلة إيناس الجاسم مقتولة في قرية عمروباش بريف ناحية الدرباسية، وفي 10 حزيران الجاري، أعلنت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا أنها ألقت القبض على قاتل الطفلة.

هذا ولاقت الجريمة ردود فعل شعبية غاضبة.

مؤتمر ستار في المنطقة الجنوبية بمقاطعة الحسكة، طالب وخلال بيان له بتقديم القتلة للعدالة في محاكمة علنية وشفافة.

البيان قرئ في ساحة مركز الشبيبة الثورية في ناحية الشدادي بمشاركة عضوات مؤتمر ستار من نواحي الشدادي والعريشة ومركدة وتل الشاير، من قبل الإدارية في المؤتمر أميرة السعد.

وجاء في البيان:

"باسم حركة المرأة في المنطقة الجنوبية ندين ونستكر جرائم القتل والعنف ضد النساء والأطفال والحادثة المتعمدة الشنيعة مقتل الطفلة إيناس علي الجاسم التي تعيش على طريق الحسكة عامودا في قرية عمروباش، هذه الطفلة التي كانت تتعايش مع الأحوال الطبيعية في قريتها برعي الأغنام بكل براءتها.

إيناس برعم المستقبل تخرج من المنزل سيراً على الأقدام وتعود إليه حملاً على الأكتاف. هذه الجريمة الفادحة بحق الإنسانية هزت أرواحنا و ها نحن اليوم كنساء نقف وقفة احتجاجية وإنسانية ضد العنف والقتل بحق الأطفال والنساء بشكل عام وبحق روح الطفلة البريئة إيناس الجاسم.

ندين بشدة هذا العمل الوحشي وهذه الجريمة النكراء ونطالب الجهات المعنية بحقوق الأطفال بتحمل مسؤولياتها بخصوص وقف هذه الأعمال الإجرامية المخزية ومحاسبة المسؤولين عنها ورفع الغطاء عن القتلة الذين قاموا بهذا العمل اللاإنساني وغير الأخلاقي وتقديمهم لمحاكمة علنية شفافة" .

(سـ)