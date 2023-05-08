مطالب بمحاسبة مرتكبي جريمة اغتصاب طفلة في عفرين المحتلة

تتوالى ردود الفعل الغاضبة من قبل نساء عفرين المهجرات القاطنات في مقاطعة الشهباء، حيال جريمة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام، من قبل متزعم لمرتزقة "السلطان سليمان شاه" المعروفة بـ "العمشات"، تحدثن بهذا الصدد لوكالتنا وشجبن هذه الجريمة.

إلفت حنان أوضحت أن جرائم دولة الاحتلال التركي بحق أهالي عفرين مستمرة منذ احتلالها عام 2018، وأكدت: "هذه الجرائم ترتكب بشكل خاص ضد النساء. نشجب هذه الجرائم المتواصلة بهن. المنظمات الحقوقية والإنسانية تغض الطرف عن هذه الجرائم".

ودعت إلفت حنان كافة التنظيمات النسائية للتدخل من أجل إيقاف الجرائم التي ترتكب بحق النساء في عفرين المحتلة.

من جهتها، لفتت حنيفة خوجة الانتباه إلى الوضع القائم في عفرين بعد احتلالها من قبل دولة الاحتلال التركي، وأوضحت: " منذ ستة سنوات وإلى الآن فُقد الأمن والاستقرار في عفرين المحتلة. يعيش الأهالي في حالة من خوف ورعب مستمرين، تحدث بشكل مستمر جرائم قتل واختطاف واغتصاب، والجريمة المرتكبة بحق الطفلة البالغة من العمر 10 أعوام إحدى هذه الجرائم".

ضمت حنيفة صوتها إلى صوت إلفت حنان، وطالبت المنظمات المعنية بحماية حقوق الطفل والمنظمات الإنسانية لحماية حقوق الأطفال والنساء.

بدورها أشارت زينب قاسم إلى أن النساء في مدينة عفرين المحتلة يعشن في ظل رعب وخوف، وحول صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية، تساءلت مستغربة: "كأنهم لا يرون ما يجري في عفرين".

(ي م)

ANHA