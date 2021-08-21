مسيرة تركية تستهدف سيارة مدنية في ريف كوباني

قصفت مسيرة تركية سيارة مدنية في قرية قره مزرا جنوب شرقي مدينة كوباني، أسفر عن خسائر مادية.
خبر 2021-08-21T23:33:00 كوباني

وقصفت مسيرة تركية سيارة مدينة في قرية قره مزرا جنوب شرقي مدينة كوباني.

واسفر القصف عن خسائر مادية فقط.


إقرأ أيضاً