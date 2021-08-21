مسيرة تركية تستهدف سيارة مدنية في ريف كوباني قصفت مسيرة تركية سيارة مدنية في قرية قره مزرا جنوب شرقي مدينة كوباني، أسفر عن خسائر مادية. خبر 21 آب 2021, السبت - 23:33 2021-08-21T23:33:00 كوباني وقصفت مسيرة تركية سيارة مدينة في قرية قره مزرا جنوب شرقي مدينة كوباني. واسفر القصف عن خسائر مادية فقط. إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف ريف ناحيتي شرا وشيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى ريف ناحيتي ش... الاحتلال التركي يعاود قصف قرية الدردارة يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الدردارة ش... مرتزقة الاحتلال التركي تختطف 4 مواطنين من قرى ناحية شيه أكد مصدر من قرى ناحية شيه، إقدام مرتزقة الشرطة الع... الموقع القديم