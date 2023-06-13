مسيرة تركية تستهدف قوات حكومة دمشق في ريف ناحية شرا استهدفت مسيرة لجيش الاحتلال التركي نقطة لقوات حكومة دمشق في محيط قرية تنب التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة. خبر 13 حزيران 2023, الثلاثاء - 20:28 2023-06-13T20:28:00 الشهباء واستهدفت مسيرة لجيش الاحتلال التركي نقطة لقوات حكومة دمشق في محيط قرية تنب التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً استشهاد مقاتلين جراء قصف الاحتلال التركي لريف منبج أعلن مجلس منبج العسكري استشهاد مقاتلين وإصابة آخر ... جيش الاحتلال يقصف ريف منبج يقصف جيش الاحتلال التركي محيط قرية توخار في ريف من�... مسيرة تركية تستهدف نقاط حكومة دمشق في الشهباء وشيراوا وأنباء عن إصابات استهدفت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال التركي نقاط تمر�...