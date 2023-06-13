مسيرة تركية تستهدف قوات حكومة دمشق في ريف ناحية شرا

استهدفت مسيرة لجيش الاحتلال التركي نقطة لقوات حكومة دمشق في محيط قرية تنب التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة.
خبر 2023-06-13T20:28:00 الشهباء

واستهدفت مسيرة لجيش الاحتلال التركي نقطة لقوات حكومة دمشق في محيط قرية تنب التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة.

ANHA


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