مسيرة تركية تستهدف قوات حكومة دمشق في ريف ناحية شرا استهدفت مسيرة لجيش الاحتلال التركي نقطة لقوات حكومة دمشق في محيط قرية تنب التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة.