مسيرة تركية تستهدف قرية سنجق سعدون جنوب ناحية عامودا

استهدفت مسيرة تركية قرية سنجق سعدون في ريف ناحية عامودا.
خبر 2022-08-16T20:00:00 قامشلو

واستهدفت مسيرة للاحتلال التركي قرية سنجق سعدون في ريف ناحية عامودا الجنوبي، دون ورود معلومات إضافية.

ANHA


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