مسيرة تركية تستهدف قرية سنجق سعدون جنوب ناحية عامودا استهدفت مسيرة تركية قرية سنجق سعدون في ريف ناحية عامودا. خبر 16 آب 2022, الثلاثاء - 20:00 2022-08-16T20:00:00 قامشلو واستهدفت مسيرة للاحتلال التركي قرية سنجق سعدون في ريف ناحية عامودا الجنوبي، دون ورود معلومات إضافية. ANHA إقرأ أيضاً في مراسم التشييع.. قسد تعاهد على الانتقام لدماء شهدائها شيع أهالي ناحية جل أغا جثمان المقاتل في قوات الحما... وكالتنا توثق أسماء جرحى قوات حكومة دمشق جراء الغارات التركية على ريف كوباني حصلت وكالتنا على أسماء 3 من عناصر قوات ح... غارات جوية جديدة تنفذها طائرات الاحتلال في ريف كوباني قصفت طائرة حربية تركية قبل لحظات، تلة جارقلي غربي ...