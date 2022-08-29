مسيرة تركية تستهدف قرية في ناحية خانسور في شنكال

​​​​​​​استهدفت مسيرة للاحتلال التركي قرية بهرفا التابعة لناحية خانسور في شنكال دون ورود معلومات إضافية.
كردستان 2022-08-29T16:58:00 شنكال

واستهدفت مسيرة للاحتلال التركي قرية بهرفا التابعة لناحية خانسور في شنكال دون ورود معلومات إضافية.

ANHA


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