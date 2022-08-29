مسيرة تركية تستهدف قرية في ناحية خانسور في شنكال استهدفت مسيرة للاحتلال التركي قرية بهرفا التابعة لناحية خانسور في شنكال دون ورود معلومات إضافية. كردستان 29 آب 2022, الأثنين - 16:58 2022-08-29T16:58:00 شنكال واستهدفت مسيرة للاحتلال التركي قرية بهرفا التابعة لناحية خانسور في شنكال دون ورود معلومات إضافية. ANHA إقرأ أيضاً روج نيوز: استشهاد مواطن في قصف مسيّرة للاحتلال التركي على مخمور أفادت وكالة روج نيوز بأن مواطناً استشهد نتيجة استه... حركة حرية المرأة الإيزيدية تطلق حملة هاشتاغ "لا للهجرة" وتدعو الإيزيديين للتشبث بأرضهم تطلق حركة حرية المرأة الإيزيدية (TAJÊ)، مساء اليوم ا... مركز الدفاع الشعبي (NPG) يدعو الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى عدم إنشاء طريق لجيش الاحتلال التركي أشارت القيادة المركزية في مركز الدفاع الشعبي (NPG) إ...