مسيرة تركية تستهدف نقطة لقوات حكومة دمشق في مطار منغ استهدفت مسيرة للاحتلال التركي نقطة عسكرية لقوات حكومة دمشق في مطار منغ العسكري في مقاطعة الشهباء. خبر 17 آب 2022, الأربعاء - 22:35 2022-08-17T22:35:00 الشهباء واستهدفت مسيرة للاحتلال التركي نقطة عسكرية لقوات حكومة دمشق في مطار منغ العسكري في مقاطعة الشهباء. ما أسفر عن أضرار مادية. إقرأ أيضاً أهالي عامودا يشيعون جثامين شهداء قرية سنجق سعدون شيع أهالي عامودا جثامين مقاتلي قوات ال... جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية شرا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريت... الاحتلال التركي يستهدف ريف تل تمر وأنباء عن إصابة مواطن استهدفت مسيرة لجيش الاحتلال التركي قري...