مسيرة تركية تستهدف نقطة لقوات حكومة دمشق في مطار منغ

​​​​​​​استهدفت مسيرة للاحتلال التركي نقطة عسكرية لقوات حكومة دمشق في مطار منغ العسكري في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-08-17T22:35:00 الشهباء

واستهدفت مسيرة للاحتلال التركي نقطة عسكرية لقوات حكومة دمشق في مطار منغ العسكري في مقاطعة الشهباء. ما أسفر عن أضرار مادية.


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