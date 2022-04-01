مسيرة تركية تحوم في سماء زركان

تحوم في هذه الأثناء طائرة مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركي في سماء ناحية زركان.
خبر 2022-04-01T12:20:00 الحسكة

وأفاد مراسلونا من المنطقة، أن الطائرة تحوم في سماء ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة وريفها.

(أ م)

ANHA


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