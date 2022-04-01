مسيرة تركية تحوم في سماء زركان تحوم في هذه الأثناء طائرة مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركي في سماء ناحية زركان. خبر 01 نيسان 2022, الجُمُعَةُ - 12:20 2022-04-01T12:20:00 الحسكة وأفاد مراسلونا من المنطقة، أن الطائرة تحوم في سماء ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة وريفها. (أ م) ANHA إقرأ أيضاً انفجار سيارة على الطريق الدولي بالقرب من ناحية تربه سبيه انفجرت سيارة على الطريق الدولي بالقرب ناحية تربه س... استهدافات متبادلة بين قوات دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي في ريف إدلب جرت استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيل... إبراهيم القفطان: اللجنة الدستورية غير شرعية بشكلها الحالي ولن تحقق آمال السوريين قال رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان، أن ال...