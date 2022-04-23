مسيرة تركية تحوم في سماء الدرباسية تحوم في هذه الأثناء طائرة مسيرة في سماء ناحية الدرباسية وريفها في مقاطعة الحسكة. خبر 23 نيسان 2022, السبت - 22:21 2022-04-23T22:21:00 الحسكة تحوم طائرة مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركي في سماء ناحية الدرباسية وعلى طول الشريط الحدودي. ANHA إقرأ أيضاً القصف التركي يطال ريف ناحية شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي سواغانكي ... الاحتلال التركي يقصف ريف ناحية شرا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى تنب وكشتعار ... سماع دوي انفجار في مدينة الحسكة -تم التحديث سمع دوي انفجار في الأحياء الجنوبية لمدينة الحسكة ن...