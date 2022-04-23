مسيرة تركية تحوم في سماء الدرباسية

تحوم في هذه الأثناء طائرة مسيرة في سماء ناحية الدرباسية وريفها في مقاطعة الحسكة.
خبر 2022-04-23T22:21:00 الحسكة

تحوم طائرة مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركي في سماء ناحية الدرباسية وعلى طول الشريط الحدودي.

ANHA


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