ونظّمت حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة بمدينة الحسكة مسيرة بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس الإدارة الذاتية ودعماً لحملة "حتماً سننتصر".

وانطلقت المسيرة من دوار سينالكو بحي تل حجر، وشارك فيها العشرات من شبيبة المدينة وسط ترديد الشعارات التي تمجّد مقاومة قوات سوريا الديمقراطية، وتستنكر الهجمات التركية على أجزاء كردستان.

وتجمّع المشاركون في حديقة الخابور في حي تل حجر، وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة الحسكة دلشير حسين كلمة قال فيها إنّ الهدف من المسيرة هو إحياء الذكرى السنوية ودعماً لحملتنا حلمة "حتماً سننتصر".

وأكّد حسين أنّهم سينظّمون سلسلة فعاليات في إطار الحملة، ودعا جميع الشباب للمشاركة فيها، والتصدّي للاحتلال التركي.

وانتهت المسيرة بالشعارات المناهضة للاحتلال وعقد حلقات الدّبكة.

ANHA