مسيرة راجلة تنطلق من قامشلو باتجاه ديرك

تجمع، اليوم، العشرات من شبيبة إقليم الجزيرة من الكرد والعرب والسريان، وانطلقوا في مسيرة راجلة من ملعب هيثم كجو في مدينة قامشلو باتجاه مدينة ديرك، برعاية حركة الشبيبة الثورية السورية، في إطار حملة منظومة المجتمع الكردستاني KCK، وتنديدًا بالهجمات التركية على مناطق كردستان، والعزلة المفروضة على القائد أوجلان.

وارتدى المشاركون في المسيرة الراجلة والبالغ عددهم 300 شابًّا وشابة قمصانًا بيض، نقشت عليها صورة القائد عبد الله أوجلان، في إشارة إلى مدى ارتباط الشبيبة الثورية السورية بفكر وفلسفة القائد أوجلان، الذي أولى اهتمامًا كبيرًا للفئة الشابة ووصفها بعصب وديناميكية الثورات.

وبحسب اللجنة المنظمة للمسيرة الراجلة، فإنها ستستمر ثلاثة أيام متواصلة، وستجوب النواحي التالية، تربه سبيه وجل آغا وكركي لكي وصولًا إلى مدينة ديرك.

(كروب/ أ ب)

ANHA