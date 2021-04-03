مسيرة راجلة في قره جوخ بمناسبة ميلاد القائد

وتوافد المئات من أهالي مدينة ديرك وقرى الكوجرات إلى جبل قره جوخ للمشاركة في مسيرة راجلة دعت إليها لجنة اقتصاد المرأة في مقاطعة قامشلو، وذلك بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان والذي يصادف يوم غد.

ورفع المشاركون صور القائد عبد الله أوجلان والمشاعل. كما ردّدوا شعارات تحيّي مقاومة القائد عبد الله أوجلان في سجون الفاشية التركية.

وانطلقت المسيرة من قرية قره جوخ باتجاه قمة جبل قرة جوخ وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيّي مقاومة القائد عبد الله أوجلان.

وبعد وصول المشاركين إلى قمة جبل قره جوخ، تمّ عرض سينفزيون عن سيرة حياة القائد عبد الله أوجلان ونضاله.

كما عقد المشاركون حلقات الدبكة على وقع الأغاني الكردية.

(ع ع /ك)

ANHA