مسيرة مشاعل وإيقاد النيران عشية الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الكردستاني

وانطلقت المسيرة من أطراف تلة مشته نور وجابت شوارع مدينة كوباني وصولاً إلى ساحة المرأة الحرة، رفع خلالها العشرات من الشبيبة المشاعل وصور القائد عبدالله أوجلان وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي وصور شهداء الحرية.

وأقيمت هذه الفعالية تحت شعار "بروح ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني، سنحرر القائد APO ونبارك لكم الذكرى السنوية"، كتب على لافتة كبيرة حملت صور العديد من شهداء الحزب الطليعيين إلى جانب صورة للقائد عبدالله أوجلان.

وألقى هلال علي الإداري في لجنة الحماية في حركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات كلمة هنأ فيها حلول ذكرى تأسيس الحزب، وجدد العهد على المضي على درب الشهداء حتى تحقيق النصر وتحرير القائد عبدالله أوجلان.

وأعرب عن ثقته بأن قوات الكريلا ستقود الكرد نحو تحقيق الانتصار وهزيمة الفاشية التركية، مؤكداً بأن تركيا لا تقوى على مواجهة هذه القوات التي تتسلح بفكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان.

وتزامنت هذه الفعالية مع إشعال النيران على الجبال وفي الساحات في العديد من قرى وبلدات كوباني احتفالاً بقدوم الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الكردستاني والتي تصادف يوم غد 27 تشرين الثاني.

(ج م)

ANHA