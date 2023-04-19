مسيرة مشاعل في قامشلو للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان

تستمر العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان منذ أكثر من 24 عاماً في سجن ايمرالي من قبل الدولة التركية، وفي مواجهتها، تستمر الفعاليات المنددة بها في كافة أنحاء العالم ومنها شمال وشرق سوريا.

وفي السياق، نظمت حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، مسيرة مشاعل شارك فيها أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية في قامشلو وريفها واتحاد المرأة الشابة وأهالي المدينة.

وانطلقت المسيرة من أمام دوار سوني وسط مدينة قامشلو، وجابت شوارع المدينة وصولاً إلى مركز محمد شيخو للثقافة والفن.

وانتهت الفعالية وسط ترديد شعارات تمجد مقاومة القائد عبدالله أوجلان في ايمرالي "عاشت مقاومة ايمرالي" ومقاومة قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان في وجه هجمات الاحتلال التركي" عاشت مقاومة الحرية وقوات الكريلا"

بالإضافة إلى ترديد الشعارات التي تمجد نضال المرأة "المرأة، الحياة، الحرية"، وشعار "الموت للعزلة".

(خ ع/ك)

ANHA